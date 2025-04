Primo maggio a Taranto la sinistra riparte da Tommy Cash

Primo maggio di Taranto, appuntamento più "antagonista" rispetto a quello dei sindacati di piazza San Giovanni a Roma. "In un periodo storico come quello che stiamo attraversando, con l'avvento dei nuovi fascismi, con governi che finanziano guerre e genocidi, deportazioni e devastazioni ambientali, con la libera informazione sotto attacco, con associazioni e attivisti spiati e perseguitati e diritti umani ancora una volta negati, diventa sempre più necessario ritrovarsi, riconoscersi e contarsi per rendersi conto che siamo in tanti a voler fare qualcosa in questo presente per il nostro futuro. Ecco perché una manifestazione come Uno maggio Taranto è oggi più che mai di grande importanza, perché è libera e pensante, perché da più di un decennio porta avanti valori di lotta necessari, perché partendo dalla situazione particolare di Taranto, si allarga a una visione universale che riunisce gli attivismi di tutto il mondo", affermano Antonio Diodato, Roy Paci e Michele Riondino, presentando l'ultima edizione del concertone pugliese che ha ormai 12 anni. 🔗 Iltempo.it - Primo maggio a Taranto, la sinistra riparte da Tommy Cash Svelata la line up del concerto deldi, appuntamento più "antagonista" rispetto a quello dei sindacati di piazza San Giovanni a Roma. "In un periodo storico come quello che stiamo attraversando, con l'avvento dei nuovi fascismi, con governi che finanziano guerre e genocidi, deportazioni e devastazioni ambientali, con la libera informazione sotto attacco, con associazioni e attivisti spiati e perseguitati e diritti umani ancora una volta negati, diventa sempre più necessario ritrovarsi, riconoscersi e contarsi per rendersi conto che siamo in tanti a voler fare qualcosa in questo presente per il nostro futuro. Ecco perché una manifestazione come Unoè oggi più che mai di grande importanza, perché è libera e pensante, perché da più di un decennio porta avanti valori di lotta necessari, perché partendo dalla situazione particolare di, si allarga a una visione universale che riunisce gli attivismi di tutto il mondo", affermano Antonio Diodato, Roy Paci e Michele Riondino, presentando l'ultima edizione del concertone pugliese che ha ormai 12 anni. 🔗 Iltempo.it

Ne parlano su altre fonti

Concerto Primo Maggio a Roma e l’atteso Uno Maggio Taranto: anticipazioni e cantanti - Il Primo Maggio è la festa dei lavoratori ma questa data nel nostro Paese è da sempre sinonimo di musica, allegria e concerti. In tutta Italia, infatti, non mancano le manifestazioni di piazza che raccolgono giovani e meno giovani sotto a palchi festosi. Le più importanti – per dimensione della kermesse e anche per la storia che c’è dietro – sono soprattutto due: lo storico ‘concertone’ di Piazza San Giovanni a Roma e il concerto organizzato a Taranto dal 2013 per accendere i riflettori sulla cittadina pugliese e sui problemi legati all’Ilva. 🔗quotidiano.net

Primo Maggio, la “lezione” di Papa Francesco ai sindacati: l’uomo al centro nella Dottrina sociale della Chiesa - Il Primo Maggio, Festa del Lavoro, di quest’anno non può non essere segnato dalla recente scomparsa di Papa Francesco, Pontefice “peronista” si è detto e quindi populista e sensibile ai temi del lavoro. E’ per “recuperare” un’idea sociale, incardinata nella Dottrina Sociale della Chiesa, ben diversa dal genericismo di certe “ricostruzioni” giornalistiche, lette in questi giorni, che ci piace riproporre il “manifesto” del buon lavoro e della buona impresa, lanciato da Papa Francesco, durante la sua visita pastorale a Genova, il 27 maggio 2017, in occasione dell’ incontro con i lavoratori ... 🔗secoloditalia.it

Alla cooperativa Panta Rei la gestione del Circolo Primo Maggio - Il punto ristoro del Circolo Primo Maggio di Montorio sarà gestito dalla cooperativa sociale Panta Rei. La giunta comunale di Verona ha approvato la concessione dell'immobile adibito a bar a Panta Rei per la realizzazione del progetto di bar sociale che vedrà l’inserimento lavorativo di... 🔗veronasera.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Salvini: Inutile redistribuire ricchezza, come dice la sinistra, se nessuno la produce; Elezioni Provinciali, c’è Longo per il centrodestra. La sinistra in alto mare; Elezioni Taranto 2025 quando si vota il nuovo sindaco: chi sono i candidati e cosa dicono i sondaggi; Taranto, presentato il manifesto politico dell’Uno Maggio: l'edizione 2025 dedicata a Massimo Battista. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Primo maggio a Taranto, la sinistra riparte da Tommy Cash: il cast del concerto - Svelata la line up del concerto del Primo Maggio di Taranto, appuntamento più "antagonista" rispetto a quello dei sindacati di ... 🔗iltempo.it

Uno Maggio Taranto 2025: quali sono i cantanti in programma - Uno Maggio Taranto 2025: quali sono i cantanti in programma annunciati fino ad oggi e come arrivare al concertone. 🔗tag24.it

Concerto Uno Maggio 2025 a Taranto, il cast completo dei cantanti in scaletta da Tommy Cash a Motta - Concerto Uno Maggio a Taranto: ecco il cast completo con Tommy Cash, Motta e Pop X. Tutti i dettagli su cantanti, scaletta e programma dell'evento ... 🔗virgilio.it