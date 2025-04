Primo maggio a Roma 10 eventi da non perdere in città

Primo maggio è alle porte, cosa fare in città? C'è il Concertone, ovviamente, che torna in piazza San Giovanni in Laterano, ma sono tanti altri gli appuntamenti da non perdere a Roma e dintorni. Mercatini, manifestazioni gastronomiche e sportive, sagre e tanto altro. RomaToday ha.

Concerto Primo maggio 2025 a Roma: tutti i nomi dei cantanti in scaletta e le informazioni per partecipare - È stato completato il cartellone degli artisti che si esibiranno nella scaletta del Concertone del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL che si terrà in Piazza San Giovanni in Laterano. Tra i cantanti ci sono Achille Lauro, Elodie, Alfa, Gaia, Ghali, Giorgia, Gazzelle, Gabry Ponte e Lucio Corsi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Yildiz Juve: dopo il ritorno al gol Tudor lo lancia dal primo minuto anche con la Roma? I segnali sul numero 10, cosa filtra - di Redazione JuventusNews24Yildiz Juve: dopo il ritorno al gol contro il Genoa Igor Tudor lo lancia dal primo minuto anche con la Roma? I segnali sul turco, cosa filtra -2 a Roma Juve. Domenica alle 20.45, allo Stadio Olimpico, i bianconeri di Igor Tudor affronteranno la squadra di Claudio Ranieri in un big match cruciale per la corsa al quarto posto. Inquadrando le probabili formazioni della sfida è intuibile che difficilmente il tecnico croato si priverà di Kenan Yildiz dal primo minuto anche contro i giallorossi. 🔗juventusnews24.com

Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma: ecco i primi artisti confermati e tutte le novità dell’edizione #1M2025 - Si accendono i riflettori sull’edizione 2025 del CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO DI ROMA, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli. L’appuntamento con la grande musica dal vivo torna in Piazza San Giovanni in Laterano per celebrare la Festa dei Lavoratori con una maratona di musica, impegno e spettacolo. Il Concertone del Primo Maggio 2025 torna a infiammare Piazza San Giovanni Anche quest’anno, l’attesissimo Concerto del Primo Maggio si svolgerà come da tradizione a Roma, nella suggestiva cornice di Piazza San Giovanni in ... 🔗spettacolo.periodicodaily.com

Il Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma: i cantanti, i presentatori e come guardarlo - Ecco il cast degli artisti in programma al Concertone del Primo Maggio di Roma, promosso dai sindacati in Piazza San Giovanni in Laterano. Tra i cantanti ci sono Achille Lauro, Elodie, Gaia, Ghali, Gi ... 🔗vanityfair.it

Chi canta quest’anno al concertone del Primo Maggio a Roma: 10 ore di live in Piazza San Giovanni in Laterano, artisti e diretta - Se non tutto, è quasi tutto pronto per il tradizionale Concertone del Primo Maggio promosso dai sindacati Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany che quest’anno torna come da usanza in Piazza San G ... 🔗msn.com

primo maggio a Roma: modifiche alla viabilità e trasporti per concertone e manifestazioni - a roma il primo maggio 2025 eventi e manifestazioni in piazza san giovanni, tiburtino e largo preneste causano chiusure stradali, deviazioni del trasporto pubblico e modifiche alla viabilità per garan ... 🔗gaeta.it