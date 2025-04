Primo maggio a Riccione | tra picnic musica e riflessioni sul mondo del lavoro

picnic cittadino nel parco di Villa Lodi Fè, uno spazio suggestivo in stile inglese, caratterizzato da forme morbide e ondulate che si snodano tra alberi e boschetti, incorniciando un edificio dei primi del ’900 in stile eclettico, arricchito da. Riminitoday.it - Primo maggio a Riccione: tra picnic, musica e riflessioni sul mondo del lavoro Leggi su Riminitoday.it La Festa dei Lavoratori si apre con il tradizionalecittadino nel parco di Villa Lodi Fè, uno spazio suggestivo in stile inglese, caratterizzato da forme morbide e ondulate che si snodano tra alberi e boschetti, incorniciando un edificio dei primi del ’900 in stile eclettico, arricchito da.

Ne parlano su altre fonti

Favorita e Monte Pellegrino, ordinanza di Lagalla: niente picnic e "arrustute" da Pasqua al Primo maggio - Divieto di assembramenti e picnic con tavole e sedie, niente accensione di fornelli o barbecue per fare "arrustute" nel Parco della Favorita. E' questa la sintesi di un'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Lagalla in vista di Pasqua, Pasquetta, Festa della Liberazione e Primo maggio. Il... 🔗palermotoday.it

Primo maggio in centro tra visite, giochi, spettacoli e picnic - Pronta a partire la prima edizione di "Morrovagando". L’evento, organizzato dalla Pro Loco Morrovalle, andrà in scena il primo maggio nel cuore del centro storico: una scampagnata urbana tra musica, gusto e cultura per tutta la famiglia. La giornata inizierà alle 9 da piazzale Matteotti con una passeggiata libera nel borgo, con punti ristoro e aree relax lungo le vie; alle 9.30 e 11 prenderanno il via delle camminate guidate con Severio Bongelli. 🔗ilrestodelcarlino.it

Picnic e visite: il primo maggio a villa Selvatico a Battaglia Terme - Il parco di Villa Selvatico a Battaglia Terme apre le porte il primo maggio per una giornata all’insegna del relax, del gusto e della cultura. Si potrà scegliere tra visite guidate o visite autonome con audioguida inclusa per scoprire la storia della villa e del parco. Non solo, per... 🔗padovaoggi.it

Ne parlano su altre fonti

Primo maggio a Riccione: tra picnic, musica e riflessioni sul mondo del lavoro; Enrico Rava sotto la piramide del Cocoricò chiude uno straordinario ponte del 25 aprile; Pic Nic del 1° maggio; Riccione 2025, gli eventi di primavera: Bennato, Meta e la Hunziker e non solo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Primo Maggio a Riccione: picnic, musica e riflessioni sul mondo del lavoro - Riccione si prepara a festeggiare La Festa dei Lavoratori, che si apre con il tradizionale picnic cittadino nel parco di Villa Lodi Fè. Uno spazio suggestivo in stile inglese, caratterizzato da forme ... 🔗chiamamicitta.it

Picnic e visite: il primo maggio a villa Selvatico a Battaglia Terme - Il parco di Villa Selvatico a Battaglia Terme apre le porte il primo maggio per una giornata all’insegna del relax, del gusto e della cultura. Si potrà scegliere tra visite guidate o visite autonome ... 🔗padovaoggi.it

A Riccione la primavera si colora di musica e di eventi - Tanti eventi in programma per il Primo Maggio su diritti e nuove prospettive dei lavoratori ma anche all’aria. Infine, Da non dimenticare la “Notte Rosa” di Riccione, il 21 giugno ... 🔗msn.com