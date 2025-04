Primo maggio a Loppiano | è tempo di fiorire

fiorire”. È questo il messaggio che, nell’anno del Giubileo della speranza, i giovani organizzatori del Primo maggio di Loppiano vogliono dare ai loro coetanei che parteciperanno all’edizione 2025 del tradizionale festival che dal 1973 si svolge nella cittadella internazionale del Movimento dei Focolari. Al centro ci sono le fragilità, le ferite e i conflitti vissuti dai ragazzi e dai giovani di oggi: vengono sublimati in un’esperienza artistica, immersiva e di crescita. «Crediamo che quel conflitto che spesso ci attraversa nelle fasi più difficili della vita possa diventare un’opportunità per rinascere più forti e consapevoli di chi siamo – spiegano Emily Zeidan, siriana e Marco D’Ercole, italiano, della squadra internazionale dei giovani organizzatori del festival –. 🔗 Lanazione.it - Primo maggio a Loppiano: è tempo di fiorire Figline e Incisa Valdarno (Firenze), 29 aprile 2025 - Tanti workshop e uno spettacolo finale dal vivo per dire a tutti «You are born to bloom», “Sei nato per”. È questo il messaggio che, nell’anno del Giubileo della speranza, i giovani organizzatori deldivogliono dare ai loro coetanei che parteciperanno all’edizione 2025 del tradizionale festival che dal 1973 si svolge nella cittadella internazionale del Movimento dei Focolari. Al centro ci sono le fragilità, le ferite e i conflitti vissuti dai ragazzi e dai giovani di oggi: vengono sublimati in un’esperienza artistica, immersiva e di crescita. «Crediamo che quel conflitto che spesso ci attraversa nelle fasi più difficili della vita possa diventare un’opportunità per rinascere più forti e consapevoli di chi siamo – spiegano Emily Zeidan, siriana e Marco D’Ercole, italiano, della squadra internazionale dei giovani organizzatori del festival –. 🔗 Lanazione.it

Ne parlano su altre fonti

Primo maggio e weekend: ecco che tempo farà in Friuli Venezia Giulia - Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato per la maggior parte delle giornate della settimana prossima, con temperature che sfioreranno i 25°C. Un meteo che promette un Primo Maggio all'insegna del bel tempo, ma che preannuncia anche un deciso... 🔗udinetoday.it

Meteo Campania, come sarà il tempo verso il ponte del Primo Maggio: le previsioni - Ecco cosa dobbiamo aspettarci per questa domenica 27 aprile e per l’inizio della settimana che porta al ponte del Primo Maggio, secondo le ultime previsioni meteo Campania. Dopo piogge e temporali, uno sprazzo d’estate arriva sull’Italia con l’anticiclone africano, in tempo per il ponte del 1 maggio. Ma prima della svolta, una perturbazione atlantica attraverserà […] 🔗2anews.it

Meteo Sicilia, ultime ore di instabilità: verso il primo Maggio con tempo stabile e temperature in aumento - La circolazione depressionaria in transito a inizio settimana verso la Sicilia, responsabile di rovesci e temporali diffusi lunedì sulle zone centro-occidentali, lascerà in eredità una residua instabilità martedì pomeriggio. Sono le previsioni del metereologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. La... 🔗messinatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Primo maggio a Loppiano: è tempo di fiorire; Primo Maggio a Loppiano. Tema dell’edizione 2025: il coraggio di fiorire; Identità, forma e obiettivi: un ritratto di United World Project; 1° maggio a Loppiano: ragazze e ragazzi s'incontrano per vivere e testimoniare fraternità. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Primo maggio a Loppiano: è tempo di fiorire - Attesi nella cittadella dei focolarini migliaia di giovani da tutto il mondo per la tradizionale festa a loro dedicata. "You are born to bloom", "Sei nato per fiorire" il tema di quest'anno: workshop, ... 🔗msn.com

Loppiano, il primo maggio appuntamento dei giovani dei Focolari - “You are born to bloom. Sei nato per fiorire”. E’ questo il messaggio che giovani organizzatori del Primo Maggio di Loppiano (Figline e Incisa Valdarno – Firenze) vogliono dare ai loro coetanei che pa ... 🔗toscanaoggi.it

Giovani: Primo Maggio a Loppiano. Appuntamento dei giovani dei Focolari dal titolo quest’anno “Sei nato per fiorire” - “You are born to bloom. Sei nato per fiorire”. E’ questo il messaggio che giovani organizzatori del Primo Maggio di Loppiano (Figline e Incisa Valdarno – Firenze) vogliono dare ai loro coetanei che pa ... 🔗agensir.it