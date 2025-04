Primo maggio a Lanciano con il Funai Music Festival

Primo maggio a Lanciano l'appuntamento è con la prima edizione di “Funai Music Festival 2025”, un nuovo spazio dove Musica, arte e la condivisione di diversi passioni si incontrano. L'evento è organizzato nell'area esterna dell'ex De Giorgio, in via Funai, in pieno centro storico.Funai. 🔗 Chietitoday.it - Primo maggio a Lanciano con il "Funai Music Festival" Ill'appuntamento è con la prima edizione di “2025”, un nuovo spazio dovea, arte e la condivisione di diversi passioni si incontrano. L'evento è organizzato nell'area esterna dell'ex De Giorgio, in via, in pieno centro storico.. 🔗 Chietitoday.it

