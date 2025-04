Primavera 1 i risultati di Roma e Lazio | la Roma è corsara a Genova crollo Lazio

Primavera 1, i risultati di Roma e Lazio: la Lazio si ferma a Sassuolo, Graziani trascina la Roma - Si è conclusa la ventottesima giornata di Primavera 1, con le formazioni giovanili di Roma e Lazio impegnate. La Lazio si perde nel finale Un 1-1 contro i campioni in carica del Sassuolo che sulla carta sarebbe pure buono, se non fosse arrivato per una disattenzione. I ragazzi di mister... 🔗romatoday.it

Primavera 1, i risultati di Roma e Lazio: la Roma cade a Firenze, pari tra Lazio e Bologna - Si è conclusa la ventiquattresima giornata per Roma e Lazio nel campionato di Primavera 1. 0-0 tra Lazio e Bologna Ancora una partita senza grandi emozioni per la Lazio, che in casa viene bloccata da un Bologna invischiato dalla lotta retrocessione. Una partita senza grossi squilli, con la... 🔗romatoday.it

Primavera 1, i risultati di Roma e Lazio: D'Agostini trascina ancora, vola la Roma a Verona - Turno infrasettimanale positivo per le formazioni Primavera di Roma e Lazio, capaci di imporsi nella ventiseiesima giornata. Una Lazio pirotecnica nel segno di D'Agostini Non si ferma il grandissimo momento di D'Agostini, che dopo aver siglato il gol vittoria nell'ultima sfida di Primavera... 🔗romatoday.it

Primavera, Genoa-Roma 1-2: highlights e interviste - La Roma Primavera vince anche in trasferta contro il Genoa e si assicura l'accesso alle semifinali scudetto con tre partite d'anticipo. 🔗asroma.com

Primavera 1, i risultati di Roma e Lazio: l'Empoli frena la Lazio, la Roma passa a Sassuolo - Weekend lungo e con risultati alterni per le formazioni Primavera di Roma e Lazio. 🔗romatoday.it

DIRETTA/ Genoa Roma Primavera (risultato finale 1-2): giallorossi in semifinale! (28 aprile 2025) - Diretta Genoa Roma Primavera, streaming video tv: i liguri sono pronti a vedersela contro la miglior squadra del campionato (26 aprile 2025) ... 🔗ilsussidiario.net