Prima foto col pancione L’annuncio della super coppia vip italiana | fan impazziti

Ad essere in attesa del primo figlio sono Giulia De Lellis e Tony Effe. A rivelarlo è il settimanale Chi, che ha pubblicato in esclusiva le prime foto del pancione dell'influencer, immortalata a Villa d'Este durante un soggiorno romantico con il compagno. Sotto un'ampia giacca, un pancino appena accennato ha confermato che la coppia diventerà genitore in autunno.

Federica Pellegrini di nuovo incinta? La foto col pancione e il cagnolino: "Aspettandoti" - Federica Pellegrini posta una foto della sua cagnolina Bianca appoggiata a un pancione in bella vista e scrive: "Bianca sussurra a Bianca. Aspettandoti". Subito si scatena il gossip: la Divina è di nuovo incinta? È in arrivo una sorellina per Matilde? "Notizia pazzesca, auguri per voi". La Divina fa chiarezza

Federica Pellegrini di nuovo incinta? La foto col pancione e il cagnolino: "Aspettandoti" - Federica Pellegrini posta una foto della sua cagnolina Bianca appoggiata a un pancione in bella vista e scrive: "Bianca sussurra a Bianca. Aspettandoti". Subito si scatena il gossip: la Divina è di nuovo incinta? È in arrivo una sorellina per Matilde? "Notizia pazzesca, auguri per voi". Niente di tutto questo

Papa Francesco: prima foto dall'ospedale. Condizioni restano stabili - La prima foto di Papa Francesco, da quando e' stato ricoverato al Gemelli, il 14 febbraio 2025, è stata diffusa oggi, domenica 16 marzo, dalla sala stampa della Santa Sede.

