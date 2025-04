Prezzo petrolio in calo Wti scambiato a 6136 dollari

Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a giugno passa di mano a 61,36 dollari al barile con una flessione dell'1,11% mentre il Brent, sempre con consegna a giugno è scambiato a 65,12 dollari al barile con una riduzione dell'1,12%.

Prezzo petrolio in calo, Wti scambiato a 67,75 dollari - Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna ad aprile passa di mano a 67,75 dollari al barile con un calo dello 0,75% mentre il Brent con consegna a maggio è scambiato a 70,86 dollari al barile con una flessione dello 0,25%. 🔗quotidiano.net

Prezzo del petrolio in calo, Wti a 61,87 dollari - Il prezzo del petrolio ripiega dopo il rialzo registrato ieri sera. Il Wti con consegna a maggio è scambiato a 61,87 dollari al barile con una flessione dello 0,77% mentre il Brent con consegna a giugno passa di mano a 64,83 dollari al barile con una flessione dello 0,99%. 🔗quotidiano.net

Prezzo petrolio in calo, Wti scambiato a 72,31 dollari - Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna ad aprile passa di mano a 72,31 dollari al barile con una flessione dello 0,23% mentre il Brent, sempre con consegna ad aprile, è scambiato a 76,31 dollari con una riduzione dello 0,22%. 🔗quotidiano.net

Prezzo petrolio in calo, Wti scambiato a 61,36 dollari - Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a giugno passa di mano a 61,36 dollari al barile con una flessione dell'1,11% mentre il Brent, sempre co ... 🔗ansa.it

Previsioni Prezzo Petrolio e Gas Naturale: WTI Stabile, Gas In Calo Verso l’EMA a 200 Periodi - Il prezzo del petrolio greggio WTI passa di mano ancora sopra i 60 dollari al barile, mentre il gas naturale è scivolato sul supporto intermedio di 3,350$ e vicino all’EMA a 200 giorni. 🔗fxempire.it

Prezzo petrolio in aumento, Wti scambiato a 63,40 dollari - Prezzo del petrolio in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a giugno passa di mano a 63,40 dollari al barile con un avanzamento dello 0,60% mentre il Brent ... 🔗quotidiano.net