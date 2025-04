Prezzo oro in calo Spot scambiato a 3 31082 dollari

Prezzo dell'oro in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold Spot) passa di mano a 3.310,82 dollari con una flessione dello 0,99% mentre l'oro con consegna a giugno (Comex) è scambiato a 3.323,00 dollari con una riduzione dello 0,74%.

In calo il prezzo dell'oro, spot sotto i 3.300 dollari l'oncia - Dopo il rialzo di ieri, il prezzo dell'oro è oggi in calo. Le quotazioni spot segnano un ribasso di circa un punto percentuale a 3.290 dollari l'oncia, mentre il contratto con consegna a giugno è negativo dell'1,3% ondeggiando attorno a quota 3.300. 🔗quotidiano.net

Prezzo oro in calo, Spot scambiato a 3.320 dollari - Il prezzo dell'oro ripiega dopo aver superato ieri con il Comex i 3.500 dollari. L'oro con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 3.320,60 dollari con una flessione dell'1,78% mentre l'oro con consegna a giugno (Comex) è scambiato a 3.335,30 dollari con una riduzione del 2,46%. 🔗quotidiano.net

Prezzo oro in calo, Spot scambiato a 3.310,82 dollari - (ANSA) - ROMA, 29 APR - Prezzo dell'oro in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold ... 🔗notizie.tiscali.it

In calo il prezzo dell'oro, spot sotto i 3.300 dollari l'oncia - Dopo il rialzo di ieri, il prezzo dell'oro è oggi in calo. Le quotazioni spot segnano un ribasso di circa un punto percentuale a 3.290 dollari l'oncia, mentre il contratto con consegna a giugno è ... 🔗quotidiano.net

In calo il prezzo dell'oro, spot sotto i 3.300 dollari l'oncia - (ANSA) - MILANO, 25 APR - Dopo il rialzo di ieri, il prezzo dell'oro è oggi in calo. Le quotazioni spot segnano un ribasso di circa un punto percentuale a 3.290 dollari l'oncia, mentre il ... 🔗corrieredellosport.it