Previsioni meteo Italia 29 aprile - 4 maggio 2025 | sole caldo e qualche temporale

Italia si prepara a vivere una settimana meteorologica caratterizzata da un progressivo rinforzo dell’anticiclone africano, che porterà temperature in deciso aumento e condizioni prevalentemente soleggiate, soprattutto a partire da mercoledì 30 aprile. Tuttavia, l’inizio della settimana sarà ancora influenzato da una certa instabilità, con temporali e rovesci sparsi, in particolare lunedì 28 e martedì 29 aprile. Di seguito, un’analisi dettagliata delle Previsioni giorno per giorno, suddivise per macroregioni (Nord, Centro, Sud) e con focus specifico sui capoluoghi di provincia, basata sui dati più recenti dei principali modelli meteorologici.Martedì 29 aprile 2025Nord ItaliaLa giornata di martedì sarà caratterizzata da condizioni di stabilità prevalente, con il sole che dominerà su gran parte delle regioni settentrionali. 🔗 Quotidiano.net - Previsioni meteo Italia 29 aprile - 4 maggio 2025: sole, caldo e qualche temporale L’si prepara a vivere una settimanarologica caratterizzata da un progressivo rinforzo dell’anticiclone africano, che porterà temperature in deciso aumento e condizioni prevalentementeggiate, soprattutto a partire da mercoledì 30. Tuttavia, l’inizio della settimana sarà ancora influenzato da una certa instabilità, con temporali e rovesci sparsi, in particolare lunedì 28 e martedì 29. Di seguito, un’analisi dettagliata dellegiorno per giorno, suddivise per macroregioni (Nord, Centro, Sud) e con focus specifico sui capoluoghi di provincia, basata sui dati più recenti dei principali modellirologici.Martedì 29NordLa giornata di martedì sarà caratterizzata da condizioni di stabilità prevalente, con ilche dominerà su gran parte delle regioni settentrionali. 🔗 Quotidiano.net

