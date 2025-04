Prevenzione in prima linea oltre 850 esami di screening a Lampedusa

Lampedusa (ITALPRESS) – I cittadini delle Pelagie hanno, ancora una volta, risposto in massa all'appello sulla Prevenzione rilanciato dall'Asp di Palermo che è tornata a Lampedusa a distanza di un mese e mezzo dalla prima iniziativa. Un altro Open day, organizzato in collaborazione con la locale Amministrazione comunale e con il contributo dei volontari del club Lions Lampedusa, per completare l'ampia offerta di visite ed esami gratuiti di screening che l'Azienda sanitaria del capoluogo promuove in tutto il territorio di propria competenza.Dopo il grande successo registrato l'8 e 9 marzo scorsi, con 1.490 prestazioni effettuate, anche questa volta, la risposta della popolazione è stata straordinaria: insieme ai volontari dei Lions, sono state garantite gratuitamente 863 prestazioni di screening.

