Presutti Pd | A rischio il bando Inps Home care premium nessuna campagna informativa dal Comune

Presutti attacca l'amministrazione Masci in merito alla mancata campagna informativa per l'l'imminente scadenza fissata al 30 aprile per accedere alla prima graduatoria del progetto Home care premium 2025 dell'Inps. Presutti ha dichiarato.

