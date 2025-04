Lanazione.it - "Presto ufficializzeremo. Tomasi insieme agli alleati"

Pasqua è passata, Pasquetta pure, il 1 maggio resta all’orizzonte. Ma fronte regionali, in casa di Fratelli d’Italia il motto è il seguente: "È ora di partire". Indipendentemente da quello che il centrosinistra farà e nonostante le resistenze deglidi coalizione sul nome del candidato governatore nella persona del sindaco di Pistoia Alessandro."Siamo convinti che sia il miglior candidato possibile, non solo per la campagna elettorale, ma anche per governare questa regione come merita di essere governata", parola di Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione nazionale del partito di Giorgia Meloni.Il deputato, ieri in visita al carcere di Sollicciano, ha predicato calma e gesso rispetto a settimane di turbolenze tra FdI, Lega e Forza Italia. Uniti si dal ’94, ma divisi in questa fase storica sul profilo su cui andare all-in per spodestare il Pd dal governo della Regione.