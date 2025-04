Presto Gemini sarà disponibile anche per i minori tramite Family Link

Presto estenderà l'utilizzo di Gemini anche ai minori di 13 anni, ma solamente previa autorizzazione dei genitori.L'articolo Presto Gemini sarà disponibile anche per i minori tramite Family Link proviene da TuttoAndroid.

