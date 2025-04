Presentato il team di punta del prossimo governo tedesco

Presentato i ministri designati della CDU: il partito avrà la responsabilità di 7 dei 17 dicasteri del prossimo governo, oltre alla cancelleria, alla cui guida Merz sarà coadiuvato dall'alleato di lunga data e politico di esperienza Thorsten Frei come capo di gabinetto de facto.A quanto sembra, Merz ha premiato l'anzianità, l'esperienza e la lealtà all'interno del partito. "Il meglio per il nostro governo, il meglio per il nostro Paese" ha dichiarato sui social media.Il giuramento dei ministri e l'importanza delle decisioni tedescheI ministri presteranno giuramento subito dopo il voto parlamentare del 6 maggio, in cui Merz sarà formalmente eletto cancelliere – risultato che sembra ampiamente scontato.Essendo la principale potenza economica e il paese più popoloso dell'UE, le decisioni della Germania sono osservate con attenzione, non solo dalle istituzioni europee, ma anche dagli altri 26 Stati membri.

