Prenotazioni hotel online occhio alla nuova truffa Il rischio di cadere in trappola è elevato

truffa soprattutto sugli smartphone ne corrono a centinaia, di tutti i tipi e varietà. Perché la mente dei malviventi, va detto, è creativa. L’ultimo caso, prove alla mano, ci è segnalato da un lettore toscano."Alcune settimane fa ho prenotato un soggiorno sul noto sito booking.com – ci dice – e oggi mi è arrivato un messaggio Whatsapp sul mio telefono. La signora, in inglese, con tanto di logo dell’hotel da me prenotato, mi chiedeva conferma che avessi effettuato io la ‘reservation’ e in seguito mi chiedeva di confermare che ero il titolare della carta di credito perché, a suo dire, Booking aveva informato l’albergo che il mio account forse era stato hackerato e così la carta di pagamento”.Fin qui un tentativo di phishing classico, cioè la truffa con la quale si cerca di ingannare l’interlocutore spingendolo a fornire i suoi dati. 🔗 Lanazione.it - Prenotazioni hotel online, occhio alla nuova truffa. Il rischio di cadere in trappola è elevato Firenze, 29 aprile 2025 – Di tentativi disoprattutto sugli smartphone ne corrono a centinaia, di tutti i tipi e varietà. Perché la mente dei malviventi, va detto, è creativa. L’ultimo caso, provemano, ci è segnalato da un lettore toscano."Alcune settimane fa ho prenotato un soggiorno sul noto sito booking.com – ci dice – e oggi mi è arrivato un messaggio Whatsapp sul mio telefono. La signora, in inglese, con tanto di logo dell’da me prenotato, mi chiedeva conferma che avessi effettuato io la ‘reservation’ e in seguito mi chiedeva di confermare che ero il titolare della carta di credito perché, a suo dire, Booking aveva informato l’albergo che il mio account forse era stato hackerato e così la carta di pagamento”.Fin qui un tentativo di phishing classico, cioè lacon la quale si cerca di ingannare l’interlocutore spingendolo a fornire i suoi dati. 🔗 Lanazione.it

