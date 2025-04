Prende a pugni in faccia la moglie in mezzo alla strada le rompe il naso e lo zigomo

Roma, tenta di strangolare la moglie poi la prende a pugni in faccia - Roma, 24 febbraio 2025 – I Carabinieri della Stazione di Roma Bravetta hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 36 anni, originario di Sassari, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. Nella circostanza, i Carabinieri sono intervenuti in via Cristoforo Numai, su richiesta di una donna italiana di 41 anni, che all’arrivo dei militari ha denunciato di subire condotte violente, per futili motivi, da parte del marito, seguito dall’ultimo episodio, dove il 36enne avrebbe colpito la donna con una serie di pugni al volto e tentato di ... 🔗ilfaroonline.it

Prende a pugni autista Eav e gli rompe un dente: sua moglie aveva il biglietto sbagliato - "Alle 15.00 circa di oggi (ieri, ndR), l'autista dell'autobus EAV, linea Casacelle/Frullone, appena giunto al capolinea Frullone, è stato violentemente aggredito da un uomo con ripetuti pugni al viso". Lo afferma Marco Sansone del Coordinamento Regionale USB Lavoro Privato. "L'aggressore non... 🔗napolitoday.it

Prende la moglie a calci e pugni in un'area di servizio: la donna salvata grazie alla segnalazione di un passante - Solo grazie al senso civico di un automobilista di passaggio, che non si è voltato dall’altra parte ma ha allertato i soccorsi, si è evitato il peggio. Ancora violenza contro le donne in Brianza. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di martedì 1 aprile in un’area di servizio di Vimercate... 🔗monzatoday.it

