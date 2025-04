Premio letterario InediTO in finale anche Alessia Marchiori

Premio letterario InediTO di Torino. Oltre a Fabio Baronti e Loris Righetto, anche Alessia Marchiori ha superato la concorrenza di oltre 900 partecipanti, arrivando tra i dodici finalisti con il suo racconto intitolato Bernardina.Originaria di Montecchia di. 🔗 Veronasera.it - Premio letterario InediTO, in finale anche Alessia Marchiori Sono tre i finalisti veronesi aldi Torino. Oltre a Fabio Baronti e Loris Righetto,ha superato la concorrenza di oltre 900 partecipanti, arrivando tra i dodici finalisti con il suo racconto intitolato Bernardina.Originaria di Montecchia di. 🔗 Veronasera.it

Serata finale del premio letterario Latisana per il Nord-Est - Sabato 12 aprile, alle 20.30, al Teatro Odeon di Latisana, si terrà la cerimonia di premiazione del 32° Premio Letterario Internazionale "Latisana per il Nord – Est". Finalisti del Premio sono gli scrittori Dario Colombo con Montagne nere edito da Minerva, Luigi Nacci con i Dieci passi dell'addio... 🔗udinetoday.it

Fabio Baronti in finale del Premio InediTO col racconto "Tenere insieme" - Lo scrittore veronese Fabio Baronti è nella dozzina dei finalisti della ventiquattresima edizione del Premio InediTO – Colline di Torino, con il racconto "Tenere insieme". L’opera è stata selezionata tra quasi duecento racconti inediti provenienti da tutta Italia. Il Premio InediTO è uno... 🔗veronasera.it

Premio letterario Emily 2024/2025: oltre 120 opere candidate contro la violenza - Lo scorso 15 aprile sono scaduti i termini per la partecipazione al premio letterario Emily "I mille volti della violenza", organizzato dall'associazione Emily Abruzzo in collaborazione con Unione nazionale vittime (Unavi) e con il patrocinio del Comune di Vasto. A circa dieci giorni dalla... 🔗chietitoday.it

Loris Righetto tra i finalisti del Premio InediTO con "La rivolta di Save" - Loris Righetto, autore veronese, è tra gli 8 finalisti della sezione Romanzo della XXIV edizione del Premio InediTO – Colline di Torino, uno dei concorsi letterari più prestigiosi in Italia. Il suo ro ... 🔗veronasera.it

Il Premio e Festival letterario Fracchia torna a Casarza Ligure, ecco i primi nomi e come partecipare - Enrico Galiano, Micol Sarfatti, Gian Andrea Cerone e Ilenia Zodiaco: sono questi i primi nomi dei giurati del Premio e ... 🔗liguria.bizjournal.it

Tre torinesi finalisti nel Premio Inedito Colline di Torino 2025 - TORINO – Alberto Del Fabbro, selezionato nel segmento Narrativa/Racconto, Christian Di Filippo, sezione Testo/Teatrale e Daniele Zurzolo per Testo/Canzone: tre penne, tre voci, tre visioni del mondo ... 🔗quotidianopiemontese.it