Prato | trovato morto a Vernio l’uomo scomparso da sabato 26

trovato morto oggi pomeriggio, 29 aprile 2025, Claudio Dreoni, l'uomo di 54 anni scomparso da sabato 26 aprile, quando era uscito dalla sua casa di Prato per andare a cercar funghi in ValbisenzioL'articolo Prato: trovato morto a Vernio l’uomo scomparso da sabato 26 proviene da Firenze Post. 🔗 .com - Prato: trovato morto a Vernio l’uomo scomparso da sabato 26 I vigili del fuoco hannooggi pomeriggio, 29 aprile 2025, Claudio Dreoni, l'uomo di 54 annida26 aprile, quando era uscito dalla sua casa diper andare a cercar funghi in ValbisenzioL'articoloda26 proviene da Firenze Post. 🔗 .com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trovato morto l’uomo scomparso a Vernio - Vernio (Prato), 29 aprile 2025 – Purtroppo si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del 59enne Claudio Dreoni, l’uomo di Prato di cui si erano perse le tracce domenica scorsa. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato nella zona di Cavarzano, in un canalone. E’ ancora presto per parlare delle cause della morte, ma le circostanze del ritrovamento fanno ipotizzare un malore o una caduta fatale. 🔗lanazione.it

