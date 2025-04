Prato rogo di Teresa Moda | distrutto il memoriale dedicato ai 7 operai morti nella strage

Prato, 29 aprile 2025 – A Prato «oggi è stato distrutto il memoriale per i sette operai cinesi morti nella strage del Teresa Moda», nel 2013, che doveva essere inaugurato l'1 maggio, «il lavoro volontario degli operai che sabato e domenica scorsa hanno costruito con le loro mani il memoriale è stato cancellato dall'intervento di una ditta che ha 'spianato' l'aiuola dove sorgeva. Quella stessa aiuola, prima dei lavori, era semplicemente un altra delle tante piccole discariche di cui il Macrolotto è pieno». Così il sindacato Sudd Cobas.«Si tratta di un gesto gravissimo, indecente, vergognoso - sottolinea il sindacato in una nota -. E sentiamo che manchino in realtà le parole giuste per definite un gesto che esprime un totale disprezzo per le vite degli operai vittime della strage».«Molti operai cinesi hanno apprezzato la nostra iniziativa - aggiunge il sindacato -.

