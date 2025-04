Prato il 4 maggio arriva La Skarrozzata

Prato, 29 aprile 2025 - Domenica 4 maggio si tiene a Prato “La Skarrozzata”, un’iniziativa finalizzata all’inclusione sociale e coerente con l’Art.30 della Convenzione ONU sui Diritti della Persona con Disabilità. La “Skarrozzata” è un evento di sensibilizzazione alle tematiche delle disabilità e delle barriere architettoniche, che si tiene ogni anno in varie città d'Italia. Il Comune di Prato ha aderito al progetto dell’Associazione Vorreiprendereiltreno E.T.S. sostenendo l’iniziativa con il patrocinio, dando il suo contributo e coinvolgendo le associazioni del territorio.L’Associazione Vorreiprendereiltreno E.T.S dà appuntamento alle 16 in Piazza S. Maria delle Carceri, dove alle 16:15 partirà la Skarrozzata, che attraverserà le vie principali della città lungo un percorso che ha come meta la Stazione del Serraglio per poi ritornare al punto di partenza. 🔗 Lanazione.it - Prato, il 4 maggio arriva “La Skarrozzata” , 29 aprile 2025 - Domenica 4si tiene a“La”, un’iniziativa finalizzata all’inclusione sociale e coerente con l’Art.30 della Convenzione ONU sui Diritti della Persona con Disabilità. La “” è un evento di sensibilizzazione alle tematiche delle disabilità e delle barriere architettoniche, che si tiene ogni anno in varie città d'Italia. Il Comune diha aderito al progetto dell’Associazione Vorreiprendereiltreno E.T.S. sostenendo l’iniziativa con il patrocinio, dando il suo contributo e coinvolgendo le associazioni del territorio.L’Associazione Vorreiprendereiltreno E.T.S dà appuntamento alle 16 in Piazza S. Maria delle Carceri, dove alle 16:15 partirà la, che attraverserà le vie principali della città lungo un percorso che ha come meta la Stazione del Serraglio per poi ritornare al punto di partenza. 🔗 Lanazione.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Maggio Musicale: arriva Anna Netrebko in concerto, unica data italiana - In programma una ricca selezione di brani composti da Pëtr Il'i? ?ajkovskij, Sergej Rachmaninov, Ruggero Leoncavallo, Vincenzo Bellini, Richard Strauss e altri L'articolo Maggio Musicale: arriva Anna Netrebko in concerto, unica data italiana proviene da Firenze Post. 🔗.com

Metal Eden: il nuovo FPS di Reikon Games arriva a maggio su PC e console - METAL EDEN, il nuovo sparatutto in prima persona sviluppato da Reikon Games, gli autori di RUINER, è stato ufficialmente svelato durante l’ultimo State of Play di Sony. Il titolo, pubblicato da Deep Silver, sarà disponibile dal 6 maggio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Un’immersiva guerra cibernetica METAL EDEN trasporta i giocatori in un futuro in cui la coscienza umana ha abbandonato il corpo fisico per risiedere in macchine avanzate. 🔗nerdpool.it

A maggio arriva uno spin off di Ballando con le stelle, i primi dettagli su concorrenti e giuria - In queste ore si sta diffondendo il rumor secondo il quale si starebbe pensando a uno spin off di Ballando con le stelle L'articolo A maggio arriva uno spin off di Ballando con le stelle, i primi dettagli su concorrenti e giuria proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Approfondimenti da altre fonti

Arriva Greek Eat Fest. Il Prato vetrina del mondo; Presentato il 41° ITF Under 18 ''Città di Prato''; Elezioni presidenziali della Romania: da venerdì 2 a domenica 4 maggio si vota anche a Prato; Dal 4 al 10 maggio la 41esima edizione del Torneo internazionale under 18 di tennis. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Prato, il 4 maggio arriva “La Skarrozzata” - Si tratta di un’iniziativa finalizzata all’inclusione sociale. Prevista la partecipazione straordinaria di Paolo Ruffini ... 🔗lanazione.it

Arriva "Greek Eat Fest". Il Prato vetrina del mondo - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

A Prato Mediterraneo Downtown, il Med arriva in città - Domenica 7 maggio si apre alle 10.00 con la "Med Walk": 5 km di un percorso che si snoda tra la Prato contemporanea e quella naturalistica con guide e punti ristoro a tema mediterraneo. 🔗ansa.it