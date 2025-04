Ppe Weber rieletto presidente con 89% voti

(Adnkronos) – I delegati del Partito popolare europeo riconfermano Manfred Weber come presidente alla chiusura del primo giorno del Congresso di Valencia. 563 voti validi, di cui 502 favorevoli e 61 contrari, portando il consenso per il politico bavarese all'89% della platea dei votanti. "Congratulazioni Manfred per la tua riconferma come presidente del Partito popolare europeo.

