Pozzuoli accesso libero al demanio marittimo | il Sindaco dispone immediate verifiche a Lucrino

Sindaco Manzoni interviene sugli episodi alla spiaggia di Lucrino: "accesso al mare deve essere libero per tutti, accertamenti in corso".

Pozzuoli, 29 aprile 2025 – In merito agli episodi segnalati sulla spiaggia di Lucrino, dove pare sia stato impedito ad alcuni cittadini l'accesso all'arenile da parte di un concessionario, il Sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni ha immediatamente disposto l'intervento della Polizia Municipale e dell'Ufficio demanio per effettuare i dovuti accertamenti.

"L'accesso al demanio marittimo deve essere libero e garantito a tutti, senza eccezioni" – ha dichiarato il Sindaco nel corso della seduta odierna del Consiglio comunale. 

L'Amministrazione comunale conferma la propria volontà di tutelare con la massima fermezza il diritto dei cittadini alla libera fruizione delle spiagge.

