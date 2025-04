Powerbank in aereo | come scegliere un modello accettato dalle compagnie

Powerbank in aereo e non rimanere a corto di energia Vanityfair.it - Powerbank in aereo: come scegliere un modello accettato dalle compagnie Leggi su Vanityfair.it Ecco a cosa prestare attenzione se volete portare unine non rimanere a corto di energia

Powerbank vietati in aereo dal 1° aprile: “Sono una minaccia per la sicurezza”. L’annuncio delle compagnie aeree - L’esplosione di un powerbank sul volo Hong Kong Airlines diretto a Hong Kong ha portato ad un’immediata stretta sull’utilizzo dei caricatori portatili a bordo degli aerei. L’incidente è avvenuto il 20 marzo e il volo, con 160 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio, è stato costretto a chiedere un atterraggio d’emergenza dopo che un powerbank ha preso fuoco provocando fiamme e scintille dentro una cappelliera. 🔗ilfattoquotidiano.it

Scoppia un incendio a bordo di un aereo: esplode il powerbank nelle cappelliere e il pilota è costretto a fare l’atterraggio di emergenza – IL VIDEO - Attimi di panico e paura per per 160 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio su un aereo della Hong Kong Airlines, diretto a Hong Kong. Durante la crociera di volo è scoppiato un powerbank dentro un bagaglio a mano posizionato nella cappelliera. Il pilota ha dovuto fare un atterraggio d’emergenza a Fuzhou affinché l’incendio venisse domato. Nelle immagini che sono diventati virali sui social, si vedono sia membri dell’equipaggio che alcuni passeggeri cercare di tamponare, inutilmente, la situazione a bordo. 🔗ilfattoquotidiano.it

