Povertà sanitaria il calendario degli Ambulatori di prossimità

Ambulatori di prossimità. L’Azienda sanitaria Locale di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, attraverso il Programma nazionale equità della salute (PNES) 2021-2027, insieme all’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) ha attivato tre Ambulatori presso il Distretto Sanitario di Avellino e i Presidi Sanitari di Grottaminarda e Montoro destinati ad offrire prestazioni sanitarie gratuite alle persone in condizioni di vulnerabilità socio-economica.Il Programma di interventi nell’area “Contrastare la Povertà sanitaria” prevede il potenziamento della medicina di prossimità per la presa in carico dei bisogni di salute della popolazione vulnerabile, attraverso l’erogazione di prestazioni sanitarie presso Ambulatori di prossimità in collaborazione con tutte le articolazioni del territorio, come gli Enti del terzo settore. 🔗 Anteprima24.it - Povertà sanitaria, il calendario degli Ambulatori di prossimità Tempo di lettura: 3 minutiSono attivi dal marzo scorso glidi. L’AziendaLocale di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, attraverso il Programma nazionale equità della salute (PNES) 2021-2027, insieme all’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della(INMP) ha attivato trepresso il Distretto Sanitario di Avellino e i Presidi Sanitari di Grottaminarda e Montoro destinati ad offrire prestazioni sanitarie gratuite alle persone in condizioni di vulnerabilità socio-economica.Il Programma di interventi nell’area “Contrastare la” prevede il potenziamento della medicina diper la presa in carico dei bisogni di salute della popolazione vulnerabile, attraverso l’erogazione di prestazioni sanitarie pressodiin collaborazione con tutte le articolazioni del territorio, come gli Enti del terzo settore. 🔗 Anteprima24.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Contrasto alla povertà sanitaria: il calendario delle visite negli Ambulatori di prossimità per il mese di aprile - Sono attivi dal marzo scorso gli Ambulatori di Prossimità. L’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, attraverso il Programma nazionale equità della salute (PNES) 2021-2027, insieme all’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni... 🔗avellinotoday.it

Contrasto alla povertà sanitaria, Il calendario degli Ambulatori di prossimità - Tempo di lettura: 2 minutiSono attivi dal marzo scorso gli Ambulatori di Prossimità. L’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, attraverso il Programma nazionale equità della salute (PNES) 2021-2027, insieme all’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP) ha attivato tre ambulatori presso il Distretto Sanitario di Avellino e i Presidi Sanitari di Grottaminarda e Montoro destinati ad offrire prestazioni sanitarie gratuite alle persone in condizioni di vulnerabilità ... 🔗anteprima24.it

Dal farmacista all’autista: assunzioni Asl per contrastare la povertà sanitaria - BRINDISI - Nell'ambito del programma nazionale Equità nella salute (Pnes) 2021-2027, la Asl di Brindisi ha pubblicato due avvisi pubblici per il reclutamento di diverse figure professionali, che scadranno rispettivamente il 14 e il 10 marzo. Le selezioni riguardano un farmacista, due mediatori... 🔗brindisireport.it

Approfondimenti da altre fonti

Povertà sanitaria, il calendario degli Ambulatori di prossimità; Contrasto alla povertà sanitaria, il calendario degli Ambulatori di prossimità dell’ASL di Avellino per il mese di aprile; L’Asl Avellino apre in Irpinia gli Ambulatori di Prossimità. Il calendario; Contrasto alla povertà sanitaria: il calendario delle visite negli Ambulatori di prossimità per il mese di aprile. 🔗Approfondimenti da altre fonti