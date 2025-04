Poti Pictures protagonista al giubileo della disabilità

Poti Pictures, divisione cinematografica della cooperativa sociale "Il Cenacolo" è stata invitata a partecipare al convegno nazionale "Noi" pellegrini di speranza, promosso dal Servizio nazionale per la pastorale delle persone con disabilità della Cei. L’evento si è svolto ieri a Roma, presso il. 🔗 Arezzonotizie.it - Poti Pictures protagonista al giubileo della disabilità , divisione cinematograficacooperativa sociale "Il Cenacolo" è stata invitata a partecipare al convegno nazionale "Noi" pellegrini di speranza, promosso dal Servizio nazionale per la pastorale delle persone conCei. L’evento si è svolto ieri a Roma, presso il. 🔗 Arezzonotizie.it

Su altri siti se ne discute

Giubileo, la beata Benedetta Bianchi Porro protagonista. “Un esempio” - Forlì, 7 aprile 2025 – I diecimila pellegrini che da tutto il mondo hanno varcato sabato la Porta Santa di San Pietro, in occasione del Giubileo dei malati, hanno ricevuto anche il depliant ‘Beata Benedetta Bianchi Porro, testimone di speranza’. Oltre a due foto della Beata, il depliant contiene una breve biografia, una sua lettera a Natalino (un giovane coetaneo di 27 anni “che si sentiva solo”) e spiega come conoscerla meglio, a cominciare dalla visita alla tomba nella sua Dovadola. 🔗ilrestodelcarlino.it

Miles Teller protagonista di Winter Games della Paramount Pictures - Miles Teller protagonista di Winter Games della Paramount Pictures La Paramount Pictures continua il suo solido rapporto con la star di Top Gun: Maverick, Miles Teller, poiché fonti riferiscono a Deadline che Teller sarà il protagonista del film Winter Games della Paramount Pictures. La regia è di Paul Downs Colaizzo. La sceneggiatura è firmata da Pat Cunnane e Colaizzo. Il film ruota attorno all’arena dei Giochi Olimpici Invernali, tra uno sciatore perennemente trascurato e una leggenda dell’hockey autodistruttiva che si scontrano nei momenti di maggiore difficoltà. 🔗cinefilos.it

Cammini storico religiosi. Garfagnana protagonista nell’anno del Giubileo - Il progetto territoriale dell’anno delle radici e le iniziative di valorizzazione dei cammini storico-religiosi in Garfagnana in occasione dell’anno santo sono stati illustrati a Roma, a Palazzo Borromeo, dalla presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani, nell’ambito dell’incontro "Giubileo 2025 e Turismo delle Radici. Sinergie ed opportunità per la riscoperta e la valorizzazione dei territori" organizzato dall’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede. 🔗lanazione.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Poti Pictures protagonista al giubileo della disabilità; Poti Pictures, come diventare star di Hollywood con disabilità. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Poti Pictures protagonista al giubileo della disabilità - Durante l’incontro sono stati proiettati video realizzati dalla Poti Pictures e lo spot sul progetto di vita indipendente (Legge 227/21), presentato e commissionato dalla Fondazione Riconoscersi, che ... 🔗arezzonotizie.it