Posti in deroga organici docenti 2025 26 | il MiM presenta ai sindacati i numeri e la ‘bozza di decreto’

presentato alle organizzazioni sindacali la bozza di decreto relativa all’assegnazione dei Posti in deroga nell’anno scolastico 202526. Saranno 6.566 i Posti disponibili, con una riduzione di 166 unità rispetto all’anno precedente. Posti in deroga: criteri e finalità del decreto La costituzione delle classi in deroga risponde all’esigenza . Posti in deroga organici docenti 202526: il MiM presenta ai sindacati i numeri e la ‘bozza di decreto’ Scuolalink. 🔗 Scuolalink.it - Posti in deroga organici docenti 2025/26: il MiM presenta ai sindacati i numeri e la ‘bozza di decreto’ Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) hato alle organizzazioni sindacali la bozza di decreto relativa all’assegnazione deiinnell’anno scolastico26. Saranno 6.566 idisponibili, con una riduzione di 166 unità rispetto all’anno precedente.in: criteri e finalità del decreto La costituzione delle classi inrisponde all’esigenza .in26: il MiMaie ladiScuolalink. 🔗 Scuolalink.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

6.566 posti docenti per le classi in deroga: cosa è previsto per il 2025-2026. La ripartizione regione per regione - I sindacati sono stati convocati martedì 28 aprile 2025 per l’illustrazione della bozza di decreto interministeriale relativo al limite massimo dell’organico docente destinato alle classi in deroga. L'articolo 6.566 posti docenti per le classi in deroga: cosa è previsto per il 2025-2026. La ripartizione regione per regione sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Organici docenti, quasi 6mila posti in meno: cosa è previsto per il prossimo anno scolastico. SPECIALE con Basili (Gilda) LIVE alle 15:00 - Si è tenuta al Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'informativa sugli organici docenti per l'anno scolastico 2025-2026. Previsti tagli alle dotazioni organiche, ma non solo. L'articolo Organici docenti, quasi 6mila posti in meno: cosa è previsto per il prossimo anno scolastico. SPECIALE con Basili (Gilda) LIVE alle 15:00 sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Organici docenti, quasi 6mila posti in meno: cosa è previsto per il prossimo anno scolastico. SPECIALE con Basili (Gilda) LIVE alle 15:00 - Si è tenuta al Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'informativa sugli organici docenti per l'anno scolastico 2025-2026. Previsti tagli alle dotazioni organiche, ma non solo. L'articolo Organici docenti, quasi 6mila posti in meno: cosa è previsto per il prossimo anno scolastico. SPECIALE con Basili (Gilda) LIVE alle 15:00 sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Su questo argomento da altre fonti

Organici docenti 2025/2026: bozza di decreto per le classi in deroga. Informativa al MIM; Organici 2025/26: le indicazioni del Ministero agli uffici regionali confermano i 5.660 posti comuni in meno e i 1.866 di sostegno in più; Organico di adeguamento personale docente a.s. 2024/2025. Posti in deroga sostegno 21.02.2025; Organici docenti: quasi 6mila posti in meno nel 2025/26, ma stabilizzati 1.866 posti di sostegno. Le conseguenze per mobilità e assunzioni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

6.566 posti docenti per le classi in deroga: cosa è previsto per il 2025-2026. La ripartizione regione per regione - I sindacati sono stati convocati martedì 28 aprile 2025 per l’illustrazione della bozza di decreto interministeriale relativo al limite massimo dell’organico docente destinato alle classi in deroga. 🔗orizzontescuola.it

Classi in deroga a.s. 2025/2026: taglio alle disponibilità di organico - Informativa al ministero sul decreto che dà attuazione a classi con numero ridotto di studenti rispetto al DPR 81/2009. Tagliati 161 posti docente rispetto allo scorso anno. 🔗flcgil.it

Organici 2025/26: le indicazioni del Ministero agli uffici regionali confermano i 5.660 posti comuni in meno e i 1.866 di sostegno in più - Definite le Dotazioni Organiche del Personale Docente ed Educativo per l’Anno Scolastico 2025/2026Con la nota indirizzata ai Direttori generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regional ... 🔗tecnicadellascuola.it