Poste l' ufficio di Santa Margherita chiude per lavori

Santa Margherita Ligure il progetto Polis, ideato da Poste Italiane per fare degli Uffici Postali nei Comuni con meno di 15mila abitanti la 'Casa dei servizi digitali'. L'obiettivo è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese, superare il. 🔗 Genovatoday.it - Poste, l'ufficio di Santa Margherita chiude per lavori Arriva anche aLigure il progetto Polis, ideato daItaliane per fare degli Uffici Postali nei Comuni con meno di 15mila abitanti la 'Casa dei servizi digitali'. L'obiettivo è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese, superare il. 🔗 Genovatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Poste, l'ufficio di Santa Margherita chiude per lavori - Arriva anche a Santa Margherita Ligure il progetto Polis, ideato da Poste Italiane per fare degli Uffici Postali nei Comuni con meno di 15mila abitanti la 'Casa dei servizi digitali'. L'obiettivo è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese, superare il... 🔗genovatoday.it

Poste Italiane, l'ufficio di Zungoli di nuovo operativo nella versione "Polis" - Ha riaperto al pubblico, secondo la tipologia “Polis”, l’ufficio postale di Zungoli, in via Porta Sant’Anna, 6. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione... 🔗avellinotoday.it

Rapina in ufficio Poste a Napoli, svuotate cassaforti e bancomat - Tempo di lettura: < 1 minutoRapina all’ufficio postale di via Argine, la scorsa notte a Napoli. Ignoti, dopo aver divelto la grata del bagno posteriore dell’istituto, sono entrati all’interno delle poste. Bancomat e cassaforti sono state svuotate. Le indagini sono in corso, ma da una prima quantificazione sembra che sia stata portata via una ingente quantità di denaro. Sono stati i carabinieri della compagnia Poggioreale ad intervenire alla sede dell’ufficio postale di via argine 422 allertati dal personale all’apertura degli uffici. 🔗anteprima24.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Poste, l'ufficio di Santa Margherita chiude per lavori; L’ufficio postale di Santa Margherita chiuso per ristrutturazione dal 5 maggio; La direttrice dell’ufficio postale di Montagnana Stella al Merito del Lavoro; La direttrice dell’ufficio postale di Montagnana Stella al Merito del Lavoro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Poste, l'ufficio di Santa Margherita chiude per lavori - Dal 5 maggio gli sportelli in via dell'Arco 40 saranno interessati da interventi di ristrutturazione e ammodernamento, che coinvolgeranno l'intera struttura a partire dall'area front-office della spor ... 🔗genovatoday.it

Poste Italiane, la “Casa dei servizi digitali” arriva anche a Santa Margherita - Poste Italiane, la “Casa dei servizi digitali” arriva anche a Santa Margherita, Uffici Postali nei Comuni con meno di 15mila abitanti ... 🔗ligurianotizie.it

‘Santa’: dal 5 maggio chiuso per lavori l’ufficio postale di via dell’Arco - A circa due anni dalla partenza del progetto Polis, ideato da Poste Italiane per fare degli Uffici Postali nei Comuni con meno di 15mila abitanti la “Casa dei servizi digitali”, arriva anche a Santa M ... 🔗msn.com