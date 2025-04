Poste Italiane il direttore dell' ufficio postale di Arce Mario Aceti nominato maestro del lavoro

Saranno 94 i dipendenti di Poste Italiane insigniti dell'onorificenza "Stella al Merito del lavoro" e tra queste figura Mario Aceti, direttore dell'ufficio postale di Arce in via Guglielmo Marconi. È il sedicesimo anno consecutivo che la Commissione nazionale istituita per l'occasione ha deciso.

Poste Italiane, il direttore dell'ufficio postale di Arce Mario Aceti nominato "maestro del lavoro" - Saranno 94 i dipendenti di Poste Italiane insigniti dell’onorificenza “Stella al Merito del Lavoro” e tra queste figura Mario Aceti, direttore dell’ufficio postale di Arce in via Guglielmo Marconi. È il sedicesimo anno consecutivo che la Commissione nazionale istituita per l’occasione ha deciso... 🔗frosinonetoday.it

Poste Italiane: Torniamo a scrivere per trasmettere emozioni. L’ufficio di Pomigliano d’Arco accoglie gli studenti dell’I.C. Catullo - POMIGLIANO D’ARCO – Ieri, (’ufficio postale di Pomigliano D’Arco ha aperto le porte a quattro classi dell’I.C. Catullo – Sulmona. Durante l’evento filatelico dedicato alle festività pasquali, gli studenti hanno scritto e affrancato le cartoline prodotte da Poste Italiane per la Pasqua 2025, inviando i loro auguri alle persone care. Alla presenza della preside dell’istituto nonché assessore all’ambiente Maria Rosaria Toscano, dell’assessore alla cultura e all’istruzione Giovanni Russo e del vicesindaco Domenico Leone, alle ore 12 si è tenuta la cerimonia dell’annullo con timbro filatelico ... 🔗primacampania.it

Poste Italiane, tornano per i cittadini dell’Irpinia i webinar sull'educazione finanziaria - ?Tornano per i cittadini dell’Irpinia gli appuntamenti in modalità webinar sul tema dell’Educazione Finanziaria. Si riparte martedì 11 febbraio con un doppio incontro, alle ore 10 e alle ore 16, dal titolo "I conti di casa", durante il quale il relatore offrirà consigli pratici per gestire al... 🔗avellinotoday.it

Poste Italiane, il direttore dell'ufficio postale di Arce Mario Aceti nominato maestro del lavoro; Canepina, il direttore dell’Ufficio Postale di Piazza Marconi nominato “Maestro del Lavoro”; Storie; Paolo Casacca, direttore dell'ufficio postale di via Is Arenas, a Quartu Sant'Elena, è stato nominato Maestro al Merito del lavoro. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Poste Italiane, anche il direttore dell’ufficio di Canepina Carlo Angeluzzi nominato “Maestro del Lavoro” - I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l’accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può fun ... 🔗tusciaup.com

Arce, Poste Italiane: il direttore Mario Aceti nominato “Maestro del lavoro” - In attesa del conferimento formale per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale”, il direttore Mario Aceti, nel frattempo, ha ricevuto un attestato di stima e riconoscimento dall’aziend ... 🔗tunews24.it

Poste italiane: stelle al merito del lavoro per Michelina Dessì e Giacomo Incani - Saranno 94 i dipendenti di Poste Italiane insigniti dell’onorificenza “Stella al Merito del Lavoro” e tra questi figurano Michelina Dessì, responsabile del Centro di Distribuzione di via Liguria a Ori ... 🔗linkoristano.it