Post pro-Duce e razzisti Stefania Sterpetti lascia l’incarico di garante dei detenuti di Asti

l’incarico di garante dei detenuti di Asti». Comincia così, la nota di Stefania Sterpetti, dirigente medico dell’Azienda sanitaria locale, eletta dal Consiglio comunale del 22 aprile scorso nel ruolo di garante per le persone carcerate. Una decisione presa a pochi giorni dalle proteste per i Post inneggianti al Duce, di matrice razzista e discriminatoria, pubblicati dalla stessa sui social. Sulla bacheca Facebook dell’ormai ex garante, gli avversari politici venivano infatti bollati come «mongolini» o «dementi», i migranti «ciarpame». Tra i Post di Sterpetti, rispolverati dalle opposizioni, ce n’era inoltre uno che elencava le opere di Mussolini e un altro in cui all’epoca dello sciopero della fame di Cesare Battisti la 67enne aveva commentato: «Visto che non c’è la pena di morte, chissà, fosse la volta buona che si toglie di mezzo da solo». 🔗 «Con profondo rammarico, comunico la mia decisione di rinunciare aldideidi Asti». Comincia così, la nota di, dirigente medico dell’Azienda sanitaria locale, eletta dal Consiglio comunale del 22 aprile scorso nel ruolo diper le persone carcerate. Una decisione presa a pochi giorni dalle proteste per iinneggianti al, di matrice razzista e discriminatoria, pubblicati dalla stessa sui social. Sulla bacheca Facebook dell’ormai ex, gli avversari politici venivano infatti bollati come «mongolini» o «dementi», i migranti «ciarpame». Tra idi, rispolverati dalle opposizioni, ce n’era inoltre uno che elencava le opere di Mussolini e un altro in cui all’epoca dello sciopero della fame di Cesare Battisti la 67enne aveva commentato: «Visto che non c’è la pena di morte, chissà, fosse la volta buona che si toglie di mezzo da solo». 🔗 Open.online

Le notizie più recenti da fonti esterne

Grande Fratello, il primo gesto social di Stefania post eliminazione - Grande Fratello, le prime dichiarazioni di Stefania Orlando subito dopo l’eliminazione dalla Casa più spiata d’Italia Grande Fratello, la nota showgirl, Stefania Orlando è stata eliminata dalla Casa dove aver scoperto l’esito del televoto. La concorrente si è trovata in Nomination con Chiara ed Helena. Per la Orlando ieri è stata una puntata movimentata dal confronto con l’opinionista Beatrice Luzzi, al chiarimento con Giglio ed infine Lorenzo Spolverato. 🔗361magazine.com

Oltre 3 mila visite per Mind The Gap, per la chiusura l'incontro su stereotipi razzisti post coloniali - Oltre 3 mila visitatori in appena tre mesi. Bilancio più che positivo per “Come costruisci le immagini dell’altro?, la mostra ospitata a Casa Cavazzini a Udine e realizzata da Altreforme in collaborazione con il Comune di Udine nell’ambito dell’ottava edizione di Mind The Gap. E proprio... 🔗udinetoday.it

Grande Fratello, Shaila replica al post di Stefania. Interviene Beatrice Luzzi - Grande Fratello, Shaila e Lorenzo: amore al capolinea? Interviene dallo studio l’ex gieffina Stefania Orlando. La replica della ballerina Grande Fratello, Shaila e Lorenzo hanno deciso di mettere un punto. “Sei infantile e scappi dalle cose” esclama Shaila e prosegue “Hai messo una bella maschera”. Il ragazzo domanda: “Perché dovrei evitarti?”. “Perché non ti sopporto” ribatte Shaila: “Ho capito che sei fatto così e con te non si può parlare. 🔗361magazine.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Post razzisti e pro-Duce, bufera sul garante dei detenuti di Asti - Bufera sulla nuova garante dei detenuti di Asti, Stefania Sterpetti, dirigente dell'Asl cittadina, eletta dal Consiglio comunale nella seduta di martedì 22 aprile ... 🔗ansa.it

Pd Asti, post razzisti della nuova garante dei detenuti - Ad Asti c'è discussione dopo la nomina, avvenuta nel Consiglio comunale del 22 aprile, della nuova garante dei detenuti, Stefania Sterpetti, dirigente medica dell'Asl della città. (ANSA) ... 🔗msn.com

Asti, bufera sulla neo garante dei detenuti: accuse di post razzisti e nostalgici del Duce - Roma, 24 aprile 2025 - Si accende lo scontro politico attorno alla nomina di Stefania Sterpetti come nuova garante dei diritti dei detenuti del Comune di Asti. La dirigente dell'Asl cittadina, eletta ... 🔗stranieriinitalia.it