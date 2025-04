Portuali retrocessi in Promozione dimissioni del ds Belli

Portuali dopo una stagione salutano l’Eccellenza. Il pareggio di domenica a Urbania (a segno Guzzini) e la mancata vittoria del Fabriano Cerreto sul campo del Mariner hanno condannato i dorici alla retrocessione in Promozione. A fine partita sono arrivate le dimissioni del ds Andrea Belli. "I miei ’famosi’ 3 anni sono passati e si chiude il mio ciclo - scrive nel post social il dirigente -. Ci affacciavamo su una categoria poco conosciuta per noi e gli errori sono stati tanti. Molti sono miei e me ne assumo le responsabilità. Chiedo scusa a tutti. Alla ricerca di nuovi stimoli? Non lo so. Non lo so perché stavolta è dura. Lascio i Portuali, la società più organizzata in cui sono stato, la più bella".L’Osimana invece ha finito come aveva iniziato, in trasferta, il campionato: con una sconfitta, a Montegranaro (4-1, gol di Bambozzi) l’ennesima, in una partita senza obiettivi per entrambi, ma che ha certificato il cammino mediocre dei giallorossi lontano dal Diana, finiti ko ben nove volte. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Portuali retrocessi in Promozione, dimissioni del ds Belli Il miracolo non c’è stato. Idopo una stagione salutano l’Eccellenza. Il pareggio di domenica a Urbania (a segno Guzzini) e la mancata vittoria del Fabriano Cerreto sul campo del Mariner hanno condannato i dorici allaone in. A fine partita sono arrivate ledel ds Andrea. "I miei ’famosi’ 3 anni sono passati e si chiude il mio ciclo - scrive nel post social il dirigente -. Ci affacciavamo su una categoria poco conosciuta per noi e gli errori sono stati tanti. Molti sono miei e me ne assumo le responsabilità. Chiedo scusa a tutti. Alla ricerca di nuovi stimoli? Non lo so. Non lo so perché stavolta è dura. Lascio i, la società più organizzata in cui sono stato, la più bella".L’Osimana invece ha finito come aveva iniziato, in trasferta, il campionato: con una sconfitta, a Montegranaro (4-1, gol di Bambozzi) l’ennesima, in una partita senza obiettivi per entrambi, ma che ha certificato il cammino mediocre dei giallorossi lontano dal Diana, finiti ko ben nove volte. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

