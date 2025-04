Portoselvaggio Natural Trail decima edizione | sabato 3 maggio la presentazione

Portoselvaggio Natural Trail, l’ormai celebre gara podistica solidale di primavera che anche quest’anno si correrà interamente lungo i sentieri dell'omonimo parco Naturale, nella giornata di domenica 11 maggio.Per onorare al meglio. 🔗 Lecceprima.it - Portoselvaggio Natural Trail, decima edizione: sabato 3 maggio la presentazione NARDO' - Si avvicina la data del decennale della, l’ormai celebre gara podistica solidale di primavera che anche quest’anno si correrà interamente lungo i sentieri dell'omonimo parcoe, nella giornata di domenica 11.Per onorare al meglio. 🔗 Lecceprima.it

Se ne parla anche su altri siti

Portoselvaggio Natural Trail, decima edizione: sabato 3 maggio la presentazione - NARDO' - Si avvicina la data del decennale della Portoselvaggio Natural Trail, l’ormai celebre gara podistica solidale di primavera che anche quest’anno si correrà interamente lungo i sentieri dell'omonimo parco naturale, nella giornata di domenica 11 maggio. Per onorare al meglio... 🔗lecceprima.it

Natural bike Casentino: il 5 e 6 aprile la quarta edizione - Arezzo 2 aprile 2025 – Natural bike Casentino: il 5 e 6 aprile la quarta edizione Una manifestazione che unisce tutto il Casentino Natural Bike Casentino torna nelle strade, nei boschi e nelle ciclopiste del Casentino nei giorni 5 e 6 aprile 2025 con le discipline cicloturistica, MTB, E-bike e Gravel. L’evento è patrocinato da tutti i comuni del Casentino, perché i percorsi saranno all’interno dei luoghi più iconici di tutta la vallata; come ogni anno ci sarà la partecipazione di tantissime associazioni i cui volontari si distribuiranno sul territorio per fornire assistenza in ... 🔗lanazione.it

Tredici chilometri di corsa con un dislivello di 600 metri: torna il Campigna Winter Trail - Domenica 16 febbraio si disputerà il Campigna Winter Trail, organizzato da Forlì Trail insieme alla Pro loco di Campigna, allo staff del Hotel Granduca, alla Scuola di sci di Campigna. Si tratta della corsa di trail running sui sentieri del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte... 🔗forlitoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Portoselvaggio Natural Trail, decima edizione: sabato 3 maggio la presentazione; Sebastiano Gavasso e il Salento, un amore rinvigorito anche dal trail running; Dott. Fabio Coppola: «SANI, GIOVANI E FORTI IN BICICLETTA»; SALICE: “CONCHIGLIE, RACCONTO IN MUSICA E PAROLE” Nuovo appuntamento “Parole e Musica” – un venerdì da teatro. 🔗Cosa riportano altre fonti

Portoselvaggio Natural Trail, decima edizione: sabato 3 maggio la presentazione - NARDO' - Si avvicina la data del decennale della Portoselvaggio Natural Trail, l’ormai celebre gara podistica solidale di primavera che anche quest’anno si correrà interamente lungo i sentieri ... 🔗lecceprima.it