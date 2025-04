Pontedera La Piadineria raddoppia | in arrivo il secondo locale

Piadineria, il format che dal 1994 ha conquistato milioni di clienti con la piadina, uno dei prodotti più schietti, sfiziosi e versatili della tradizione gastronomica italiana, scommette ancora su Pontedera, con una nuova apertura in Corso Matteotti. La Piadineria è ancora una novità per la. 🔗 Pisatoday.it - Pontedera, La Piadineria raddoppia: in arrivo il secondo locale La, il format che dal 1994 ha conquistato milioni di clienti con la piadina, uno dei prodotti più schietti, sfiziosi e versatili della tradizione gastronomica italiana, scommette ancora su, con una nuova apertura in Corso Matteotti. Laè ancora una novità per la. 🔗 Pisatoday.it

Pontedera, la Piadineria apre in corso Matteotti: fino al 1° maggio possibilità di candidarsi per un posto - Tra queste c'è Pontedera che non solo ha visto inaugurare La Piadineria a febbraio del 2023 nella zona delle Botteghe ma si appresta ad assistere al raddoppio. Dove apre la Piadineria In corso ... 🔗msn.com