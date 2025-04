Ponte sullo Stretto indagato il procuratore Prestipino | avrebbe rivelato notizie riservate al presidente di Eurolink

Il procuratore aggiunto presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo Michele Prestipino è sotto indagine da parte della procura di Caltanissetta per rivelazione di segreto d'ufficio. L'ipotesi d'accusa, come spiega il procuratore Salvatore De Luca, nasce dalle indagine seguite dalla.

Ponte sullo Stretto, Salini (Webuild): “Pronti a iniziare entro fine aprile” - A che punto siamo sul Ponte sullo Stretto di Messina? “Siamo quasi alla fine dell’iter di approvazione e siamo in attesa della decisione finale del Cipess sul progetto per iniziare entro la fine di aprile“. Così Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, presentando i risultati finanziari dell’anno 2024 in conference call, alla comunità finanziaria, rispondendo a una domanda degli analisti. 🔗lapresse.it

Ponte e risorse idriche, il Consiglio convoca la Stretto di Messina Spa - Dove prenderanno l'acqua durante i lavori per il Ponte? Una domanda che in tanti si sono posti prima ancora dell'effettiva apertura dei cantieri che il governo vuole aprire entro la primavera. Un quesito che diventerà via via più importante anche perché non è un caso se tra le ventiquattro opere... 🔗messinatoday.it

Riunione sul Ponte sullo Stretto di Messina: Salvini incontra Ciucci per coordinare i lavori - Stamattina si è tenuta una riunione presso la società Stretto di Messina dove il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini ha incontrato l'amministratore delegato della società, Pietro Ciucci. Lo spiega una nota del Mit. Sono state analizzate, tra l'altro, le attività in corso legate alle previste comunicazioni all'Unione Europea - grazie all'approvazione in consiglio dei Ministri del cosiddetto 'report Iropi', alla definizione del Piano economico finanziario, all'Accordo di programma che definisce gli impegni tecnici e finanziari dei firmatari (ministero delle ... 🔗quotidiano.net

