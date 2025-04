Ponte del Primo Maggio gli appuntamenti a Coriano | torna la tradizionale sfilata dei trattori

Primo fine settimana di Maggio sarà un’occasione per partecipare alla Festa Cristiana del Lavoro con la tradizionale parata di mezzi agricoli e non solo, previsti anche spettacoli e incontri con l’autore. Il Ponte del Primo Maggio avrà inizio giovedì mattina, dalle ore 9, con la partenza della. 🔗 Riminitoday.it - Ponte del Primo Maggio, gli appuntamenti a Coriano: torna la tradizionale sfilata dei trattori Ilfine settimana disarà un’occasione per partecipare alla Festa Cristiana del Lavoro con laparata di mezzi agricoli e non solo, previsti anche spettacoli e incontri con l’autore. Ildelavrà inizio giovedì mattina, dalle ore 9, con la partenza della. 🔗 Riminitoday.it

Meteo, assaggio d'estate: sole per il ponte del Primo Maggio, attese punte di 30 C°. Le previsioni della settimana - Dopo un mese di aprile piovoso e instabile, quello di maggio 2025, che è considerato il primo mese del semestre caldo, si apre con un assaggio di estate. Le temperature... 🔗leggo.it

Meteo Campania, come sarà il tempo verso il ponte del Primo Maggio: le previsioni - Ecco cosa dobbiamo aspettarci per questa domenica 27 aprile e per l’inizio della settimana che porta al ponte del Primo Maggio, secondo le ultime previsioni meteo Campania. Dopo piogge e temporali, uno sprazzo d’estate arriva sull’Italia con l’anticiclone africano, in tempo per il ponte del 1 maggio. Ma prima della svolta, una perturbazione atlantica attraverserà […] 🔗2anews.it

Concertone Primo Maggio: da Lucio Corsi a Gabry Ponte, ecco chi ci sarà a Roma - (Adnkronos) – Il cast del Concerto del Primo Maggio di Roma comincia a prendere forma. Da Alfa a Shablo, passando per Brunori Sas, Gabry Ponte, Gaia, Lucio Corsi e Joan Thiele: ecco chi sono gli artisti che saliranno sul palco in Piazza San Giovanni in Laterano per celebrare la Festa dei Lavoratori con una maratona […] L'articolo Concertone Primo Maggio: da Lucio Corsi a Gabry Ponte, ecco chi ci sarà a Roma proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Ponte del Primo Maggio, Visit Rimini: “Salgono temperature e presenze grazie agli eventi fieristici” - Un Ponte del Primo Maggio da tutto esaurito a Rimini, o quasi. Sono infatti buone le previsioni per il ponte del primo maggio che arrivano da Visit Rimini in vista di un mese che si preannuncia ricco ... 🔗chiamamicitta.it

Primo Maggio a Coriano tra Festa Cristiana del Lavoro e parata dei trattori - Il primo weekend di maggio, a Coriano, sarà un’occasione per partecipare alla Festa Cristiana del Lavoro con la tradizionale parata di mezzi agricoli e non solo, previsti anche spettacoli e incontri c ... 🔗chiamamicitta.it

Ponte del 1 maggio in Toscana: dove andare in vacanza col cane? - Firenze, 29 aprile 2025 – Il ponte del 1 maggio è alle porte e chi ha un animale domestico lo sa: il rapporto con loro è totalizzante, sono veri e propri membri della famiglia, da coccolare e assecond ... 🔗msn.com