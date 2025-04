Ponte del Primo maggio ecco come sarà il meteo

Ponte del Primo maggio secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLmeteo.it, che conferma l'espansione dell'anticiclone africano dall'Algeria verso Sardegna e Corsica, poi verso tutta la Francia e l'Italia. "In pratica – afferma – dopo alcuni residui temporali, il tempo sarà splendido su tutto lo Stivale fino a domenica".L'escursione termica nel corso della giornata però sarà notevole tanto che localmente arriverà fino a 20°C. "Le zone in cui il fenomeno sarà maggiore saranno quelle lontane dal mare – continua Tedici – in particolare quelle interne del Centrosud, la Sardegna e l'Emilia. In alcune zone di Sardegna e Puglia potremo avere minime di 9°C con massime di 31°: uno scarto di 22°C".

