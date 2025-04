Ponte del 2 maggio | i servizi e gli uffici Asl che rimarranno chiusi

uffici e i servizi della Asl che venerdì 2 maggio resteranno chiuso. Nello specifico, fa sapere l'Azienda sanitaria, sono il servizio disabilità e supporto protesico per le sedi di Pescara, Penne e Popoli e il servizio per le dipendenze – Serd di Pescara e di Tocco da Casauria.

Cortona, ponte del Primo maggio: i servizi pubblici attivi - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, ponte del Primo maggio: i servizi pubblici attivi Giovedì 1 mercato di Camucia in formato ridotto. Venerdì 2 uffici comunali chiusi, ma Dec e Farmacia aperti Giovedì primo maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori gli uffici del Comune di Cortona garantiranno i servizi pubblici essenziali. Secondo quanto comunicato da Sei Toscana, la raccolta domiciliare dei rifiuti sarà regolare nella giornata del primo maggio, mentre le stazioni ecologiche e i centri di raccolta saranno chiusi nel giorno della Festa dei Lavoratori. 🔗lanazione.it

Ponte del 1° maggio: i servizi garantiti dal Comune - In occasione del ponte del 1° maggio, nella giornata di venerdì 2 maggio, è disposta la chiusura degli Uffici Comunali per l’intera giornata, con le seguenti eccezioni, per i servizi di seguito elencati. Servizi Demografici e di Stato Civile. Gli Sportelli presso DUC effettueranno regolare... 🔗parmatoday.it

Raddoppio del Ponte Corleone, scatta il restringimento della corsia in direzione Catania fino al 17 maggio - Da lunedì scatta il restringimento della corsia lato monte del Ponte Corleone, in direzione Catania, per consentire la realizzazione del nuovo impianto di smaltimento delle acque piovane. Lo rende noto l'ufficio Mobilità del Comune, che ha emesso un'ordinanza per la regolamentazione del traffico... 🔗palermotoday.it

Cortona, ponte del Primo maggio: i servizi pubblici attivi - Il primo maggio saranno regolarmente aperti il Maec, il Parco archeologico del Sodo, la Fortezza del Girifalco e l’infopoint turistico di piazza Signorelli. Il mercato settimanale di Camucia sarà ... 🔗lanazione.it

Ponte di venerdì 2 maggio: chiusi diversi uffici comunali - Nella giornata di venerdì 2 maggio verrà garantita l’erogazione dei servizi pubblici essenziali nonché di quelli che prevedono principalmente l’apertura al pubblico dei relativi uffici; gli altri uffi ... 🔗ravenna24ore.it

Foggia, "Ponte" per gli Uffici comunali: "Chiusi il 2 maggio per contenere costi e smaltire le ferie senza disagi" - Venerdì 2 maggio a Foggia saranno chiusi al pubblico tutti gli uffici comunali. Il provvedimento - spiega una nota di Palazzo di Città - nasce su richiesta di alcune organizzazioni sindacali. 🔗foggiacittaaperta.it