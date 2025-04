Ponte del 2 maggio | i servizi e gli uffici Asl che rimarranno chiusi

Diversi gli uffici e i servizi della Asl che venerdì 2 maggio resteranno chiuso. Nello specifico, fa sapere l'Azienda sanitaria, sono il servizio disabilità e supporto protesico per le sedi di Pescara, Penne e Popoli il servizio per le dipendenze – Serd di Pescara e di Tocco da Casauria.

Ponte del 2 maggio: i servizi e gli uffici Asl che rimarranno chiusi - Diversi gli uffici e i servizi della Asl che venerdì 2 maggio resteranno chiuso. Nello specifico, fa sapere l’Azienda sanitaria, sono il servizio disabilità e supporto protesico per le sedi di Pescara, Penne e Popoli il servizio per le dipendenze – Serd di Pescara e di Tocco da Casauria... 🔗ilpescara.it

Napoli, ponte 1° maggio, tutti i servizi e gli orari di metro e funicolari: Maschio Angioino aperto - In occasione del prossimo lungo weekend che chiuderà la lunga serie di festività che ha portato a Napoli una notevole affluenza di visitatori prevista in città... 🔗ilmattino.it

Napoli, 1 milione e 300mila turisti in città: tutti i servizi in campo per Ponte 1° maggio - Tutti i servizi messi in campo, tra trasporti, decoro, viabilità e sicurezza, dal Comune di Napoli per il Ponte 1° maggio: riparte la Funicolare Centrale. In occasione del prossimo lungo weekend che chiuderà la lunga serie di festività che ha portato a Napoli una notevole affluenza di visitatori prevista in città (l’Osservatorio turistico cittadino aveva […] 🔗2anews.it

Ponte del 2 maggio: i servizi e gli uffici Asl che rimarranno chiusi; Orari di uffici, biblioteche comunali e musei nel ponte del 1° maggio 2025; Comune di Foggia, ponte ma non per tutti: il 2 maggio aperti gli uffici per i servizi essenziali; Raccolta rifiuti, come cambia il servizio nel lungo ponte del Primo Maggio. 🔗Cosa riportano altre fonti

Napoli, ponte 1° maggio, tutti i servizi: Maschio Angioino aperto, funicolare centrale riapre - In occasione del prossimo lungo weekend che chiuderà la lunga serie di festività che ha portato a Napoli una notevole affluenza di visitatori prevista in ... 🔗ilmattino.it

Ponte di venerdì 2 maggio: chiusi diversi uffici comunali - Nella giornata di venerdì 2 maggio verrà garantita l’erogazione dei servizi pubblici essenziali nonché di quelli che prevedono principalmente l’apertura al pubblico dei relativi uffici; gli altri uffi ... 🔗ravenna24ore.it