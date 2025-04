Ponte del 1 maggio | venerdì e sabato a Parma massime fino a 28 gradi

Parmatoday.it - Ponte del 1° maggio: venerdì e sabato a Parma massime fino a 28 gradi Il rinforzo dell’anticiclone subtropicale favorirà una sequenza di giornate stabili e in prevalenza soleggiate nei prossimi giorni sull’Emilia Romagna - come sottolineato dal meteorologo Lorenzo Badellino di 3BMeteo - con temperature in deciso aumento. Giovedì i valori massimi oscilleranno. 🔗 Parmatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Meteo, con il ponte del 1° maggio arriva un assaggio d’estate. Venerdì e sabato picchi fino a 30 gradi - Il rinforzo dell’anticiclone subtropicale favorirà una sequenza di giornate stabili e in prevalenza soleggiate nei prossimi giorni sull’Emilia Romagna con temperature in deciso aumento. Giovedì i valori massimi oscilleranno intorno a 26/28° in pianura, lievemente inferiori sulla Romagna. Venerdì... 🔗riminitoday.it

Raddoppio del Ponte Corleone, scatta il restringimento della corsia in direzione Catania fino al 17 maggio - Da lunedì scatta il restringimento della corsia lato monte del Ponte Corleone, in direzione Catania, per consentire la realizzazione del nuovo impianto di smaltimento delle acque piovane. Lo rende noto l'ufficio Mobilità del Comune, che ha emesso un'ordinanza per la regolamentazione del traffico... 🔗palermotoday.it

Morte Papa Francesco, oggi l’esposizione della salma fino a venerdì, funerali sabato 26 aprile, conclave tra il 6 e il 10 maggio - Il rito funebre ha luogo di norma almeno tre giorni dopo la morte, per via del periodo di esposizione al pubblico Oggi comincia la tre giorni di esposizione della salma di Papa Francesco, nella Basilica Vaticana. Il corpo defunto del pontefice esposto direttamente nella bara e "non più su un 🔗ilgiornaleditalia.it

Cosa riportano altre fonti

Ponte del 1° maggio: venerdì e sabato a Parma massime fino a 28 gradi; Meteo, con il ponte del 1° maggio arriva un assaggio d’estate. Venerdì e sabato picchi fino a 30 gradi; Sole e alte temperature per il ponte del 1 maggio su Roma e Lazio: le previsioni meteo; Ponte 1 maggio 2025: ecco dove chiudono le scuole. 🔗Cosa riportano altre fonti