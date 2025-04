Ponte del 1 maggio in arrivo caldo fuori stagione con picchi intorno ai 28 C

Bergamonews.it - Ponte del 1° maggio, in arrivo caldo fuori stagione con picchi intorno ai 28° C Leggi su Bergamonews.it Andrea Bosoni del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaUn debole afflusso di umide correnti orientali provoca ancora per la giornata odierna una debole instabilità lungo i rilievi Prealpini della nostra regione. Da mercoledì la risalita di una robusta area di alta pressione di matrice sub-tropicale garantirà almeno fino a domenica condizioni di tempo stabile e soleggiato con valori che toccheranno da metà settimana i 26-28°C in pianura. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni a Bergamo e in provincia.Martedì 29 aprile 2025Tempo previsto: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; nuvolosità cumuliforme lungo tutta la fascia Prealpina con debole rischio di isolati rovesci durante le ore pomeridiane più probabili sul settore Orobico delle Prealpi fino all’alto Gardesano e Valle Camonica.

Se ne parla anche su altri siti

Treni, nuovo sciopero di 24 ore in arrivo a maggio - Nuovo sciopero dei treni in arrivo a maggio. Tra il 5 e il 6 maggio è infatti in programma lo sciopero del personale delle imprese del comparto ferroviario indetto dal sindacato Usb Lavoro Privato, e inizialmente programmato per venerdì 11 aprile. L'agitazione, passata da 23 a 24 ore, è stata... 🔗novaratoday.it

Ryanair, in arrivo nuove regole su check-in e bagaglio a mano da maggio: cosa cambia per chi deve volare - Ryanair cambia le regole per quanto riguarda le carte d'imbarco e i bagagli. Le nuove regole partiranno da maggio 2025 e, tra le novità introdotte, c'è il rischio di incorrere in multe da 120 euro se si perde il volo o si fa check-in in ritardo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Raddoppio del Ponte Corleone, scatta il restringimento della corsia in direzione Catania fino al 17 maggio - Da lunedì scatta il restringimento della corsia lato monte del Ponte Corleone, in direzione Catania, per consentire la realizzazione del nuovo impianto di smaltimento delle acque piovane. Lo rende noto l'ufficio Mobilità del Comune, che ha emesso un'ordinanza per la regolamentazione del traffico... 🔗palermotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Che tempo farà il ponte dell'1 maggio, primo caldo estivo fino a 25°C: le previsioni meteo di Giuliacci; Previsioni meteo oggi e ponte 1 maggio: dopo i temporali arriva il sole, ecco quando; Meteo: Primo maggio con il sole, in arrivo anticiclone e temeperature più calde; Ponte del Primo Maggio BOLLENTE: Ondata di Caldo AFRICANO sull’Italia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Che tempo farà il ponte dell’1 maggio, primo caldo estivo fino a 25°C: le previsioni meteo di Giuliacci - Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it sul ponte dell’1 maggio 2025: “Dopo una breve perturbazione atlantica tra mercoledì 30 aprile e domenica 4 maggio sole e temperature in ... 🔗fanpage.it

Previsioni meteo ponte 1° maggio 2025: cosa dicono gli esperti - Meteo ponte primo maggio 2025: l'anticiclone africano porta caldo e sole su tutta Italia. Previsioni aggiornate e tendenze per l'inizio del mese ... 🔗skuola.net

Ponte del 1° Maggio: primo caldo fuori stagione. Punte fino a 28-30°C. Ecco dove - Il mese di maggio esordirà instile quasi estivo per l'Italia grazie all'affermazione sul bacino centrale del Mediterraneo diun robusto campo di ... 🔗notizie.tiscali.it