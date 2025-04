Ponente stop agli appartamenti Speculazione edilizia mostruosa

Ponente, per ricavarvi un hotel a cinque stelle da 113 camere con centro benessere, piscine e tutti i confort, e 4 palazzine con 96 appartamenti, anch'esse legate a servizi per i turisti; nella proposta di Falkensteiner c'è l'avanzamento delle cubature verso mare, con la deviazione della viabilità su parte del lungomare, nella strada a fianco del parco Atlantica.L'amministrazione comunale ha risposto che il progetto non può essere approvato perchè lo spostamento dei volumi verso mare contrasta con il Pug.

