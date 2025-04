Pomeriggio Cinque Alfonso Signorini al posto di Myrta Merlino | la verità

Alfonso Signorini prende il posto di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque? Nelle ultime settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci riguardo a una possibile sostituzione della conduttrice al timone del contenitore pomeridiano di Canale5. Diversi i nomi che sono stati fatti come ipotetici sostituti, tra cui quello di Alfonso Signorini, che ormai da anni è impegnato con il Grande Fratello: la verità, tuttavia, è ben altra.Pomeriggio Cinque, Alfonso Signorini smentisce la conduzione"Myrta Merlino può stare tranquilla". A parlare è Alfonso Signorini in un nuovo episodio di Boom!, dove, rispondendo alle domande di Grazia Sambruna, ha smentito l'indiscrezione che negli ultimi giorni l'ha dato come favorito alla corsa per la conduzione di Pomeriggio Cinque. "Tutte balle. Ma davvero si dice una cosa così? Non è vero niente.

Simona Ventura al Grande Fratello? Alfonso Signorini verso Pomeriggio Cinque - Le manovre dietro le quinte di Mediaset sembrano essere in pieno fermento. Secondo quanto riportato da LaPresse e confermato anche da Riccardo Signoretti su NuovoTv, si starebbe delineando un cambio importante alla guida di due tra i programmi di punta della rete: Alfonso Signorini potrebbe dire addio al Grande Fratello per approdare alla conduzione di una rinnovata edizione di Pomeriggio Cinque. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Scossone a Mediaset, Alfonso Signorini sostituisce Myrta Merlino a Pomeriggio 5? - Secondo quanto riportato dal magazine Nuovo Tv di Riccardo Signoretti, Mediaset si prepara a una serie di cambiamenti strategici che potrebbero rivoluzionare il palinsesto televisivo. Myrta Merlino, attuale conduttrice di Pomeriggio Cinque, sarebbe pronta a lasciare il programma a causa dei risultati deludenti negli ascolti, soprattutto nel confronto con Alberto Matano e il suo La Vita in Diretta. 🔗mistermovie.it

Alfonso Signorini condurrà Pomeriggio 5? Lui rompe il silenzio e fa chiarezza - Pomeriggio 5, Alfonso Signorini sostituirà Myrta Merlino? Il conduttore svela la verità Per oltre sei mesi Alfonso Signorini è stato impegnato con la conduzione dell’ultima edizione del Grande Fratello, al momento non è chiaro se a settembre tornerà su Canale 5 con la nuova edizione del reality. Alfonso Signorini a Boom (Screen video Youtube @boom.morningshow) Lui stesso dopo la finale ha ammesso: “Sento di dover prendere una pausa. 🔗bollicinevip.com

