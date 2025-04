Poliziotto tiene illegalmente una pistola e due carabine in caserma | a processo a Torino con la fidanzata entrambi prosciolti

Torino ha prosciolto un Poliziotto del reparto mobile e la sua fidanzata. Erano entrambi a processo con l’accusa di aver violato una legge del 1967, sulla segnalazione dello spostamento di armi alle autorità competenti. Per loro, il pubblico ministero. 🔗 Torinotoday.it - Poliziotto tiene illegalmente una pistola e due carabine in caserma: a processo a Torino con la fidanzata, entrambi prosciolti Ieri, lunedì 28 aprile 2025, il tribunale diha prosciolto undel reparto mobile e la sua. Eranocon l’accusa di aver violato una legge del 1967, sulla segnalazione dello spostamento di armi alle autorità competenti. Per loro, il pubblico ministero. 🔗 Torinotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Poliziotto ferito con un colpo di pistola partito ad un collega a Roma: è in prognosi riservata - Tragedia sfiorata a Fiumicino vicino Roma, dove un poliziotto dei reparti speciali è rimasto ferito da un proiettile partito dalla pistola di un collega. Il ferimento durante l'irruzione in casa di un uomo, che si è barricato.Continua a leggere 🔗fanpage.it

16enne minaccia a Bolzano una donna e suo figlio con una pistola finta, poi sferra un pugno a un poliziotto - Un 16enne è stato arrestato a Bolzano per aggressione e minacce con una pistola finta. L'intervento della Polizia ha evitato il peggio. 🔗notizie.virgilio.it

“Minacce e pistola alla tempia di un minore”, poliziotto a processo con altri tre. Tutti assolti - Milano – Sono stati assolti dal Tribunale di Milano quattro poliziotti finiti sotto processo per un episodio avvenuto nel centro di prima accoglienza Casa Testi, la struttura in viale Fulvio Testi a Milano che ospitava minori stranieri non accompagnati, il 5 aprile del 2023. Uno degli agenti era accusato di aver minacciato e colpito alla testa con il calcio della pistola d’ordinanza un giovane originario dell’Egitto, all’epoca 16enne, bloccato per un controllo sulle strade di Milano e trovato in possesso di “una pinza multifunzionale contenente fra i vari utensili una lama di 8 centimetri”. 🔗ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

Poliziotto tiene illegalmente una pistola e due carabine in caserma: a processo con la fidanzata; Minaccia con la pistola un conoscente e tiene droga in casa: arrestato a Ittiri. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Arrestato a napoli 19enne con pistola clandestina e munizioni durante controllo in piazza salerno - La polizia di Napoli arresta un 19enne in piazza Salerno con una pistola clandestina e munizioni, rafforzando i controlli contro armi illegali e traffico di droga nel centro città. 🔗gaeta.it

Deteneva illegalmente pistola clandestina, arrestato un 63enne - Era in possesso di una pistola clandestina che nascondeva all'interno di un capanno in lamiera in un terreno di sua proprietà. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Foggia: poliziotto si toglie la vita con la pistola d’ordinanza - Foggia: poliziotto si toglie la vita con la pistola d’ordinanza. L’uomo aveva 43 anni ed era in servizio presso la Questura di Foggia. L’uomo si è tolto la vita nella propria abitazione. Una tragedia ... 🔗linserto.it