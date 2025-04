Pogba riparte dalla MLS? Una squadra si è già assicurata i Discovery Rights

Pogba riparte dagli Stati Uniti? Una squadra di MLS ha già i Discovery Rights, l’esclusiva per trattare con il calciatore Paul Pogba potrebbe ripartire dalla MLS, e in particolare dal D.C. United, che secondo quanto riportato dal Washington Post si è già assicurato i “Discovery Rights” sul centrocampista francese, garantendosi così l’esclusiva per trattare . 🔗 Calcionews24.com - Pogba riparte dalla MLS? Una squadra si è già assicurata i Discovery Rights Pauldagli Stati Uniti? Unadiha già i, l’esclusiva per trattare con il calciatore Paulpotrebbe ripartire, e in particolare dal D.C. United, che secondo quanto riportato dal Washington Post si è già assicurato i “” sul centrocampista francese, garantendosi così l’esclusiva per trattare . 🔗 Calcionews24.com

Cosa riportano altre fonti

Tottenham, riecco Vicario dopo 3 mesi: il portiere riparte da dove aveva lasciato: clean sheet contro una squadra di Manchester – VIDEO - Vicario torna in campo dopo l’infortunio di tre mesi e blinda la porta del Tottenham nella vittoria contro il Manchester United: ritorno chiave per gli Spurs Il Tottenham ritrova Vicario: dopo l’infortunio subito dopo la sfida contro il Manchester City che lo aveva lasciato ai box per tre mesi, il portiere ex di Cagliari ed […] 🔗calcionews24.com

Pogba ha trovato la sua nuova squadra? Un club di terza serie portoghese annuncia l’ex Juve: «Bienvenue Paul». Ma quel dettaglio è decisivo – FOTO - di Redazione JuventusNews24Pogba ha trovato la sua nuova squadra? La FOTO con l’annuncio del club di terza serie portoghese: ma bisogna controllare la data odierna I tifosi del Leca FC, club di terza seria portoghese, si sono svegliati con una bella sorpresa. Paul Pogba è stato annunciato dal club tramite un post pubblicato sul profilo X della società. con tanto di foto del francese con la maglia e la firma del centrocampista. 🔗juventusnews24.com

Pogba torna in campo con la sua nuova squadra? Un club di terza serie portoghese annuncia il francese ma c’è un dettaglio clamoroso – FOTO - Paul Pogba torna in campo con la un’altra squadra? Un club di terza categoria portoghese annuncia il francese ma… – FOTO I tifosi del Leca FC, squadra che milita nella terza serie portoghese, hanno iniziato la giornata con una notizia sorprendente: l’annuncio di Paul Pogba. Il club ha condiviso un post sul proprio profilo X, […] 🔗calcionews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Juventus, Pogba scalda i motori: ecco da dove potrebbe ripartire; Pogba titolare in Champions League: firma nella notte | Pronto il nuovo contratto. 🔗Ne parlano su altre fonti

Pogba, novità sul futuro: ecco da dove potrebbe ripartire dopo la squalifica - Paul Pogba potrebbe ripartire dalla MLS con la maglia del DC United. Secondo "The Athletic" le trattative tra il club statunitense e l'entourage del francese sono già in corso e c'è ottimismo sulle po ... 🔗msn.com

Pogba sta tornando: trattativa in corso, accordo ad un passo - Dopo oltre un anno di stop per via della squalifica per doping, Paul Pogba è pronto a tornare in gioco e a indossare gli scarpini. 🔗calcionow.it

Pogba vicino al DC United: il francese pronto a ripartire dalla MLS - Advertising Trattativa avanzata tra Paul Pogba e DC United Il futuro di Paul Pogba potrebbe presto parlare americano. Dopo la risoluzione del contratto con la Juventus a seguito della sospensione per ... 🔗informazione.it