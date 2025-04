Pogba riparte dalla MLS? In America solo una squadra potrà trattare con l’ex Juve | il motivo e cosa sta accadendo

Pogba riparte dalla MLS? In America solo una squadra potrà trattare con lui: gli aggiornamenti sul centrocampistaPaul Pogba potrebbe ripartire dalla MLS, e in particolare dal D.C. United, che secondo quanto riportato dal Washington Post si è già assicurato i “discovery rights” sul centrocampista francese, garantendosi così l’esclusiva per trattare con lui negli Stati Uniti. Il club avrebbe già avviato i contatti attraverso il CEO Jason Lavien, il quale si starebbe spendendo in prima persona per convincere l’ex Juve Pogba, presentandogli anche una proposta formale per occupare l’ultimo slot disponibile da Designated Player. Una decisione definitiva è attesa a breve, ma restano aperte anche piste europee o mediorienta .com 🔗 Juventusnews24.com - Pogba riparte dalla MLS? In America solo una squadra potrà trattare con l’ex Juve: il motivo e cosa sta accadendo ? Inunacon lui: gli aggiornamenti sul centrocampistaPaulpotrebbe ripartire, e in particolare dal D.C. United, che secondo quanto riportato dal Washington Post si è già assicurato i “discovery rights” sul centrocampista francese, garantendosi così l’esclusiva percon lui negli Stati Uniti. Il club avrebbe già avviato i contatti attraverso il CEO Jason Lavien, il quale si starebbe spendendo in prima persona per convincere, presentandogli anche una proposta formale per occupare l’ultimo slot disponibile da Designated Player. Una decisione definitiva è attesa a breve, ma restano aperte anche piste europee o mediorienta .com 🔗 Juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pogba riparte dalla MLS? Una squadra si è già assicurata i Discovery Rights - Paul Pogba riparte dagli Stati Uniti? Una squadra di MLS ha già i discovery rights, l’esclusiva per trattare con il calciatore Paul Pogba potrebbe ripartire dalla MLS, e in particolare dal D.C. United, che secondo quanto riportato dal Washington Post si è già assicurato i “discovery rights” sul centrocampista francese, garantendosi così l’esclusiva per trattare […] 🔗calcionews24.com

Ciao Maschio riparte da Marrazzo, Papaleo e Zazzaroni - Sono l’ex conduttore e politico Piero Marrazzo, l’attore e regista Rocco Papaleo e il giornalista sportivo, nonché giurato di Ballando con le Stelle, Ivan Zazzaroni i primi tre ospiti della sesta edizione di Ciao Maschio. Domani, in seconda serata su Ra1 dopo l’appuntamento con Ne Vedremo delle Belle, Nunzia De Girolamo riapre il suo salotto alla ‘scoperta dell’universo maschile’ con qualche novità. 🔗davidemaggio.it

Mancini trascinatore, N’Dicka vale 30 milioni: la Roma riparte dalla difesa - Giorni preziosi per Ranieri per preparare la sua Roma ad un rush finale da paura, fatto di tanti scontri al vertice cruciali per la corsa alla prossima Champions League. Il tecnico studia nuove soluzione per sostituire Dybala, ma la certezza da cui potrà ripartire è senza dubbio la difesa. I numeri messi in mostra oggi da Il Messaggero sono piuttosto eloquenti: 13 gol subiti in 17 partite di Serie A da quando Sir Claudio siede sulla panchina giallorossa, laddove con Juric erano stati 14 in 8, uno score fondamentale nella rincorsa al 4° posto. 🔗sololaroma.it

Su questo argomento da altre fonti

Juventus, Pogba scalda i motori: ecco da dove potrebbe ripartire. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Pogba riparte dalla MLS? Una squadra si è già assicurata i Discovery Rights - Paul Pogba riparte dagli Stati Uniti? Una squadra di MLS ha già i discovery rights, l’esclusiva per trattare con il calciatore Paul Pogba potrebbe ripartire dalla MLS, e in particolare dal D.C. United ... 🔗calcionews24.com

Pogba vicino al DC United: il francese pronto a ripartire dalla MLS - Paul Pogba in trattativa con DC United per approdare in MLS. Il club statunitense detiene i diritti e sogna anche Kevin De Bruyne. 🔗europacalcio.it

Pogba, novità sul futuro: ecco da dove potrebbe ripartire dopo la squalifica - L'ex centrocampista della Juve in trattativa per cercare il rilancio in vista del Mondiale 2026: non è da escludere che possa avere un illustre compagno di squadra ... 🔗msn.com