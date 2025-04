Podismo a San Mauro torna puntuale il Giro della Torre | ai nastri di partenza anche il campione uscente

puntuale come un orologio svizzero, torna nella consueta data del primo maggio il Giro della Torre, la prova podistica sui dieci chilometri che con le sue 44 edizioni all’attivo è una delle più antiche dell’intero calendario italiano di atletica su strada. La sfida di San Mauro Pascoli è ormai. 🔗 Cesenatoday.it - Podismo, a San Mauro torna puntuale il Giro della Torre: ai nastri di partenza anche il campione uscente come un orologio svizzero,nella consueta data del primo maggio il, la prova podistica sui dieci chilometri che con le sue 44 edizioni all’attivo è una delle più antiche dell’intero calendario italiano di atletica su strada. La sfida di SanPascoli è ormai. 🔗 Cesenatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

A San Mauro Castelverde torna “A Visària”, la sacra rappresentazione della Passione di Cristo - San Mauro Castelverde si prepara a rivivere una delle sue tradizioni più sentite e partecipate: la sacra rappresentazione della Passione e Morte di Cristo, conosciuta come “A Visària” che, dopo dodici anni di pausa, torna per la sua IX edizione. L’appuntamento è per sabato 19 aprile, a partire... 🔗palermotoday.it

Podismo, il primo maggio è in programma a San Mauro Pascoli la 45esima edizione del Giro della Torre - Quello del Giro della Torre rappresenta un primato difficilmente raggiungibile: l’edizione del prossimo 1° Maggio sarà la 45esima della corsa di San Mauro Pascoli. Un appuntamento tradizionale, che nel corso dei decenni ha visto transitare sulle sue strade il meglio della corsa italiana e non... 🔗cesenatoday.it

A San Mauro Pascoli torna la fiera dedicata al riuso "Svuota la cantina" - A San Mauro Pascoli torna l'appuntamento con "Svuota la cantina", la fiera del riuso, del baratto e della creatività promossa dalla Pro Loco Aisém con il patrocinio del Comune. L'iniziativa si tiene domenica 13 aprile dalle ore 10 alle ore 20 in piazza Mazzini e Battaglini e lungo le vie Tosi... 🔗cesenatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Podismo, a San Mauro torna puntuale il Giro della Torre: ai nastri di partenza anche il campione uscente; San Mauro Pascoli, il 1° Maggio torna il Giro della Torre: 45ª edizione della storica corsa su strada; Podismo, il primo maggio è in programma a San Mauro Pascoli la 45esima edizione del Giro della Torre; Podismo, il Gran Premio di Misano e la Cheursa di Bech nel calendario della 10mila di Romagna. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Podismo, il primo maggio è in programma a San Mauro Pascoli la 45esima edizione del Giro della Torre - Quello del Giro della Torre rappresenta un primato difficilmente raggiungibile: l’edizione del prossimo 1° Maggio sarà la 45esima della corsa di San Mauro Pascoli. Un appuntamento tradizionale ... 🔗cesenatoday.it