Pnrr Sicilia work in progress a Lipari per il laboratorio multisensoriale del Museo Luigi Bernabò Brea

Lipari per l'allestimento del laboratorio multisensoriale del Museo archeologico Luigi Bernabò Brea che sarà inaugurato sabato 3 maggio ed è dedicato a non vedenti e non udenti: in arrivo 35 reperti tattili realizzati dalla digitalizzazione di pezzi della collezione museale corredati da segnaletica in Braille, app e video in LIS (Lingua Italiana dei Segni). Un progetto del Parco.

