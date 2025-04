Playout di serie C il Foggia in campo alle ore 15

Foggia e Messina, valide per i Playout del girone C di serie C. La Lega Pro ha comunicato gli orari degli spareggi salvezza dei tre gironi. Sia la gara di andata, in programma sabato 10 maggio al 'San Filippo-Franco Scoglio', che quella di.

Serie C, termina il Girone C: playout Foggia, Casertana salva. Trapani fuori dai playoff - Si è concluso anche il Girone C della Serie C con le partite giocate alle 20 di stasera. Il Foggia va ai playout contro il Messina per effetto... 🔗calciomercato.com

Serie B, ecco le nuove date playoff e playout: si parte il 17 maggio - L’Assemblea della Lega B, riunita in modalità online con tutte le società presenti, ha deliberato le nuove date playoff e playout in seguito allo slittamento del termine del campionato, dovuto al rinvio della 34a giornata. Questo il programma: Playoff Turno preliminare (gara secca)... 🔗europa.today.it

Serie D, colpo della Sammaurese a Modena: i giallorossi si portano in zona playout - Una Sammaurese cinica e spietata riesce ad espugnare il campo della Cittadella Vis Modena per 1-0. Abnegazione tattica, voglia, grinta, gli ingredienti per i tre punti conquistati dalla squadra di mister Protti. I giallorossi con un bel contropiede arrivano al gol. Ravaioli batte De Fazio con un... 🔗cesenatoday.it

Serie C, termina il Girone C: playout Foggia, Casertana salva, Trapani fuori dai playoff - Si è concluso anche il Girone C della Serie C con le partite giocate alle 20 di stasera. Il Foggia va ai playout contro il Messina per effetto. 🔗tuttomercatoweb.com

SERIE C Messina-Foggia, sfida salvezza: Carbone chiede più posti allo stadio e un maxischermo per i tifosi - In vista dell’attesissimo doppio confronto tra ACR Messina e Foggia, valido per i playout di Serie C, il consigliere comunale Dario Carbone, esponente di Fratelli d’Italia, lancia un appello ... 🔗statoquotidiano.it

Serie C: i verdetti e come funzionano promozioni, playoff, playout e retrocessioni - Il Pescara, quarto in classifica, salta il primo turno del playoff inter-girone a cui accedono le seguenti squadre così accoppiate (ricordando che il Rimini, 9°, ha vinto la Coppa Italia Serie C ed ... 🔗sport.sky.it