Playoff RivieraBanca | Rimini pronta per la sfida al Flaminio l' 11 maggio

La data da segnare col circoletto rosso è quella di domenica 11 maggio. Sarà quel giorno che cominceranno i Playoff di RivieraBanca. Tra poco meno di due settimane i biancorossi torneranno nuovamente sul parquet del Flaminio per riprendere a giocare e iniziare quella postseason sotto auspici ben diversi rispetto agli ultimi anni. L'unica certezza, in ogni caso, riguarda le date della serie, con gara1 e gara2 al Flaminio l'11 e il 13, gara3 ed eventuale gara4 in trasferta venerdì 16 e domenica 18 e l'ipotetica gara5 di nuovo a Rimini mercoledì 21. Rbr, che è testa di serie numero uno, ha avuto l'opportunità di scegliere se cominciare sabato 10 o domenica 11 e ha puntato sulla classica domenica. E l'avversario? Ancora non è conosciuto. Lo sarà al termine della settimana, con la disputa di tutte le gare dei play-in.

Rivierabanca Rimini sconfigge Fortitudo Bologna e si assicura il primo posto nei playoff - fortitudo bologna 75 rivierabanca rimini 84 BOLOGNA: Costoli ne, Bonfiglioli ne, Vencato 3, Aradori 25, Gabriel 5, Battistini 2, Menalo ne, Bolpin 10, Panni 5, Cusin 4, Mian 8, Freeman 13. All. Caja RIMINI: Anumba 5, Grande 14, Tomassini 2, Conti 4, Masciadri 13, Marini 16, Amaroli ne, Bonfè ne, Robinson 8, Johnson 17, Simioni 5, Camara. All. Dell’Agnello Arbitri: Pellicani, Roiaz, Puccini Parziali: 27-26; 42-45; 65-56 Note: tiri liberi: Fortitudo 12/20 Rbr 6/10; rimbalzi: Fortitudo 37 Rbr 33; assist: Fortitudo 21 Rbr 25 Solo due cose ieri sera hanno silenziato per un minuto il ruggito della ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Derby Vis-Rimini: Stellone punta ai playoff nonostante i torti arbitrali - Un derby alle spalle, con un carico aggiuntivo di torti; un altro in arrivo, con la speranza di riprendere la corsa senza guastarsi ulteriormente il fegato. I tre rigori negati ad Ascoli Stellone li ha visti in diretta (dalla tribuna) e in video (a più riprese). "Meno male che ero squalificato – dice – altrimenti avrei preso altre 4 o 5 giornate. E mi vien da sorridere a certe interviste in cui si dice che avrebbe meritato l’Ascoli. 🔗sport.quotidiano.net

Fortitudo-Rivierabanca Rimini, decisa la data del recupero: le modalità per il rimborso del biglietto - La partita valida per la 37° giornata della Regular Season del Campionato di Serie A2 tra Fortitudo Flats Service Bologna e RBR Rivierabanca Rimini sarà recuperata mercoledì 23 aprile, sempre al PalaDozza, con palla a due alle ore 20:30. Le modalità di rimborso L’eventuale rimborso dei... 🔗bolognatoday.it

Playoff RivieraBanca: Rimini pronta per la sfida al Flaminio l'11 maggio - La data da segnare col circoletto rosso è quella di domenica 11 maggio. Sarà quel giorno che cominceranno i playoff di RivieraBanca. Tra poco meno di due settimane i biancorossi torneranno nuovamente ... 🔗msn.com

Rimini chiude la regular season: sfida contro Nardò prima dei playoff - È una domenica di festa, quella di oggi al Flaminio. Si chiude la regular season, Rimini è già matematicamente testa di serie numero uno nei playoff e la postseason inizierà tra due settimane. In più, ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Sconfitta indolore per la Rivierabanca Rimini: l'HDL Nardò espugna il PalaFlaminio - La RBR nei quarti di finale playoff (con gara1 fissata per domenica 11 maggio) incontrerà una tra Tezenis Verona, Valtur Brindisi o Avellino Basket ... 🔗riminitoday.it