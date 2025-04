Playoff per la Dr1 | Carovigno domina gara uno contro la Lupa Lecce

Carovigno Basket, che al Pala Fernando Prima domina gara 1 della finale di girone fin dalle prime battute e non lascia scampo alla Lupa Lecce: 82-54 il risultato finale, con i rossoblù sempre avanti e in pieno controllo in entrambe le metà campo.Partenza sprint. 🔗 Brindisireport.it - Playoff per la Dr1: Carovigno domina gara uno contro la Lupa Lecce Prestazione autoritaria dell’HSBasket, che al Pala Fernando Prima1 della finale di girone fin dalle prime battute e non lascia scampo alla: 82-54 il risultato finale, con i rossoblù sempre avanti e in pienollo in entrambe le metà campo.Partenza sprint. 🔗 Brindisireport.it

Unahotels domina a Scafati: vittoria decisiva verso i playoff - SCAFATI 69 REGGIO EMILIA 84 GIVOVA: Sakota, Zanelli 3, Anim 3, Ulaneo, Sorokas 10, Miaschi 2, Pinkins 10, Cinciarini 24, Maxhuni 16, Akin 1. N.e.:Sangiovanni e Borrelli. All.: Ramondino UNAHOTELS: Barford 15, Winston 21, Faye 8, Gombauld 9, Smith 10, Uglietti 8, Fainke, Vitali 5, Grant 2, Chillo, Cheatham 6. N.e.: Bonaretti. All.: Priftis Arbitri: Beniamino Manuel Attard, Denny Borgioni, Alessandro Nicolini Parziali: 24-23, 35-44, 49-63 Note: tiri da 3: Givova 7/28, Unahotels 8/24, tiri liberi: Scafati 16/20, Reggio Emilia 8/9. 🔗sport.quotidiano.net

